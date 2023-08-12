غرق مركب للهجرة غير الشرعية قبالة سواحل تونس

على متنها رضع

كشفت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي أن المركب الذي غرق قبالة ساحل قابس كان يحمل ما لا يقل عن 20 شخصا تونسيا، حيث تم إنقاذ 13 شخصا وانتشال جثتين لرضيع وشاب عمره 20 سنة.

الحماية المدنية

ووفق إذاعة موزاييك؛ فقد بينت الإدارة العامة للحرس الوطني أن البحث جار عن بقية المفقودين بالتنسيق مع الحماية المدنية، مشيرة إلى أن المركب غرق في حدود الساعة الثانية صباحا ويبعد عن اليابسة تقريبا 120 مترا.

فرقة الإرشاد البحري

ومن جانبها سمحت النيابة العمومية لفرقة الإرشاد البحري بقابس بفتح تحقيق عدلي في الموضوع، وأشار المصدر الى أن الموضوع محل متابعة.

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وعلى الجانب الأخر أعلن الرئيس التونسي قيس السعيد، أن المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في بلاده يتلقون معاملة إنسانية على عكس ما يروج.

الانتقادات الدولية بشأن معاملة المهاجرين غير الشرعيين

وتأتي تصريحات الرئيس التونسي كرد على التقارير الأممية التي تتهم تونس بطرد المهاجرين غير الشرعيين على الحدود مع ليبيا.

وفي السياق ذاته نفى وزير الداخلية التونسي كمال الفقي وجود أعمال طرد لمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى الحدود التونسية مع ليبيا من قبل السلطات.

ووجهت منظمات حقوقية من بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" انتقادات لتونس بشأن إبعاد مهاجرين إلى مناطق صحراوية نائية على الحدود الليبية بعد أعمال عنف وقلاقل شهدتها مدينة صفاقس قبل أسابيع.

عمليات إنقاذ عاجلة للمهاجرين

وطالبت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين السلطات التونسية بعمليات إنقاذ عاجلة للمهاجرين المبعدين على الحدود.