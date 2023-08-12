السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

التحالف الوطني يطلق عددا من الأنشطة بالأقصر

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.فيتو

في إطار جهود  التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية تواصل مؤسسة مصر الخير إحدى كيانات التحالف فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة بمحافظة الأقصر بهدف التنشيط الثقافي والعلمي والإسهام في تحفيز السلوكيات الإيجابية، وتطوير القدرات الإبداعية، وتعزيز مهارات التواصل والتعبير عن النفس لدي الأطفال بإستخدام فن الحكي والقراءة النشطة والرسم والتلوين بجانب عدد من الألعاب الدرامية والذهنية.

Advertisements

كما أولت مؤسسة مصر الخير اهتمامًا كبيرا بمشروع التعليم المجتمعي كأحد أهم المشروعات التنموية التي تدعم الأطفال وتكافح ظاهرة التسرب من التعليم خاصة في القرى الأكثر استحقاقًا والتي تفتقر للخدمات التعليمية من خلال توفير كافة الخدمات التعليمية المتميزة والحديثة لخلق جيل جديد مطلع على أحدث النظم التعليمية.

وتهدف المؤسسة من خلال مشروع التعليم المجتمعي دعم أكثر من 32 ألف طالب بكافة محافظات الجمهورية من خلال 1084 مدرسة مجتمعية باستخدام أسلوب التعلم النشط بعيدًا عن الحفظ والتلقين.

وقام متطوعي مصر الخير بالأقصر بتجهيز وتوزيع أكثر من  200 وجبة على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى والنجوع التابعة لمركز البياضية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي  بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي إنطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم  34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

الأكثر قراءة

تنسيق الكليات 2023 المرحلة الثانية لطلاب علمي علوم وأدبي

قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضى منصور

سعر جرام الذهب اليوم السبت، مؤشر الذهب عالميا 12-8-2023

براءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف رجل أعمال

تعرف على أعلى 7 شهادات إدخار في البنوك اليوم

سبع صنايع والبخت ضايع، رحلة شقاء منى القناوية من حفر القبور وتسلق النخيل لأول سائق توك توك بالصعيد (فيديو)

تنسيق الجامعات 2023، الكليات الأدبية أمام طلاب المرحلة الثانية

لطلاب المرحلة الثانية في التنسيق، قوائم الجامعات الحكومية والخاصة المعتمدة

Advertisements

منوعات

المزيد

صور لأفخم حمام عام في العالم بالصين

تركت المرشد يموت لتحطم الرقم القياسي لتسلق الجبال (فيديو)

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأطول لحية في العالم

طفل يعثر على قطعة نقود عمرها 1800 عام

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12 أغسطس 2023

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في تعاملات الصباح اليوم السبت

سعر اليورو يتوقف دون زيادة في البنك المركزي اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أبرزها البيت بيتي.. مسلسلات ينتظر الجمهور موسمها الثاني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء حكم الصلاة على النبي لتذكر الشيء المنسي

اعرف بعض الباعة الفقراء فأترك لهم أكثر من ثمن السلعة بنية الصدقة، فهل تصح هذه النية

كبار علماء الأزهر يحذرون من استغلال حاجات الناس وزيادة أسعار بيع السلع

المزيد
الجريدة الرسمية