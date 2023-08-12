التحالف الوطني يطلق عددا من الأنشطة بالأقصر

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية تواصل مؤسسة مصر الخير إحدى كيانات التحالف فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة بمحافظة الأقصر بهدف التنشيط الثقافي والعلمي والإسهام في تحفيز السلوكيات الإيجابية، وتطوير القدرات الإبداعية، وتعزيز مهارات التواصل والتعبير عن النفس لدي الأطفال بإستخدام فن الحكي والقراءة النشطة والرسم والتلوين بجانب عدد من الألعاب الدرامية والذهنية.

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كما أولت مؤسسة مصر الخير اهتمامًا كبيرا بمشروع التعليم المجتمعي كأحد أهم المشروعات التنموية التي تدعم الأطفال وتكافح ظاهرة التسرب من التعليم خاصة في القرى الأكثر استحقاقًا والتي تفتقر للخدمات التعليمية من خلال توفير كافة الخدمات التعليمية المتميزة والحديثة لخلق جيل جديد مطلع على أحدث النظم التعليمية.

وتهدف المؤسسة من خلال مشروع التعليم المجتمعي دعم أكثر من 32 ألف طالب بكافة محافظات الجمهورية من خلال 1084 مدرسة مجتمعية باستخدام أسلوب التعلم النشط بعيدًا عن الحفظ والتلقين.

وقام متطوعي مصر الخير بالأقصر بتجهيز وتوزيع أكثر من 200 وجبة على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى والنجوع التابعة لمركز البياضية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي إنطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

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