السبت 12 أغسطس 2023
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اقتصاد

رئيس شعبة المستوردين: أولوية لعقد الورش التدريبية في الدورة الجديدة

عماد قناوي،فيتو
عماد قناوي،فيتو

أصدر المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، القرار رقم 272 لسنة 2023 بتعيين عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين عضوًا بمجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة للدورة 2023- 2027، وجاء قناوي علي رأس قائمة المعينين بغرفة القاهرة التجارية.

 

المشاركة خلال جلسات الحوار الوطني ممثلًا عن الغرفة التجارية بالقاهرة

جدير بالذكر أن عماد قناوي، له العديد من الإسهامات الاقتصادية والتقدم بحلول جذرية للعديد من الملفات الاقتصادية المهمة، وشارك خلال جلسات الحوار الوطني ممثلا عن غرفة القاهرة التجارية وعن شعبة المستوردين.

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نسعى لحل مشاكل التجار والإهتمام بالورش التدريبية 

وقال «قناوي»، إنه سيسعى جاهدا خلال الفترة المقبلة للتصدي للمشكلات التي تواجه التجار والمنتسبين لغرفة القاهرة التجارية، وسيكون هناك أولوية لعقد الورش التدريبية، وكذلك التواصل المستمر مع الشعب النوعية ودعوة المسؤولين للنقاش مع التجار داخل الغرفة التجارية بالقاهرة لحل المشكلات التي تواجه التجار.

تعيينات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، فيتو

تعيينات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة

وشمل القرار تعيين 11 عضوا وهم، عماد محمود قناوي السيد، وإبراهيم فؤاد على المغربي، وشادي صلاح أحمد الكومي، أحمد عبدالحميد عبدالسلام، وعبدالفتاح المحجوب صالح، وطارق مصطفى كمال السلاب، وهاني السيد الرواس، وأمير نادر رياض، وأحمد محمد الوسيمي، وأحمد محمد النجار، ونجلاء عبدالمنعم نعيم. 

الثلاثاء المقبل.. أخر موعد لتشكيل هيئات مكاتب مجالس إدارات الغرف التجارية

ودعا وزير التجارة والصناعة لانعقاد مجالس إدارات الغرف التجارية بكافة محافظات الجمهورية فى موعد غايته الثلاثاء 15 أغسطس.

 كما أصدر قرار رقم 273 لسنة 2023 بدعوة مجالس إدارات الغرف التجارية فى المحافظات للانعقاد لانتخاب هيئات مكاتبها للدورة الانتخابية 2023-2027 في موعد غايته الثلاثاء 15 أغسطس 2023.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية يوم الخميس 17 أغسطس بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية لانتخاب هيئة المكتب.

أسماء أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الفائزين بالتزكية

يشار إلى أن فاز باقي أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، بالتزكية، وبذلك يضم مجلس إدارة الغرفة المكون من 22  عضوًا  بالدورة الجديدة 2023 - 2027  إلى جانب المعينين كلًا من: 

الفائزون بالتزكية بعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، كلًا من  اللواء صلاح العبد وأيمن عشري وسيد النواوي وأشرف الشيمي وأشرف خضر وشريف يحيى وخالد حسانين ومحمد مهران ومحمد منظور وإيهاب سعيد ومحمد سامي.

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أسماء أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية المعينين والمنتخبين بالدورة الجديدة 2023 - 2027

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وزير الصناعة يعلن أسماء المعينين في مجالس إدارات الغرف التجارية ويدعوهم لانعقاد وانتخاب هيئات مكاتبها

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