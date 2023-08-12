السبت 12 أغسطس 2023
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اقتصاد

تعيين رئيس غرفة الصناعات الغذائية عضوا بمجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية

أصدر المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، قرار رقم 272 لسنة 2023 بتعيين 9 أعضاء بمجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية للدورة 2023- 2027.

وجاء من أبرز المعينون بالغرفة التجارية بالثغر المهندس أشرف منير الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية.

وشمل القرار تعيين كل من، كرم كردي عبدالفتاح، وشريف ذكى سعيد مختار، وأشرف خالد داود والبديوي السيد محمد على، وإسماعيل نبيل ياقوت ابو حمدة، ورانيا علي محمود مهران، ومحمود احمد مرعى، وأحمد نبيل زكريا الكاتب.

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ودعا وزير التجارة والصناعة لانعقاد مجالس إدارات الغرف التجارية بكافة محافظات الجمهورية فى موعد غايته الثلاثاء 15 أغسطس، كما أصدر قرار رقم 273 لسنة 2023 بدعوة مجالس إدارات الغرف التجارية فى المحافظات للانعقاد لانتخاب هيئات مكاتبها للدورة الانتخابية 2023-2027 في موعد غايته الثلاثاء 15 أغسطس 2023.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية يوم الخمس 17 أغسطس بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية لانتخاب هيئة المكتب.

 

15 أغسطس، آخر موعد لانتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية لاختيار هيئات مكاتبها

ودعا وزير التجارة والصناعة لانعقاد مجالس إدارات الغرف التجارية بكافة محافظات الجمهورية فى موعد غايته الثلاثاء 15 أغسطس، كما أصدر قرار رقم 273 لسنة 2023 بدعوة مجالس إدارات الغرف التجارية فى المحافظات للانعقاد لانتخاب هيئات مكاتبها للدورة الانتخابية 2023-2027 في موعد غايته الثلاثاء 15 أغسطس 2023.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية يوم الخمس 17 أغسطس بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية لانتخاب هيئة المكتب

 

 

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المهندس احمد سمير وزير الصناعة احمد سمير وزير الصناعة غرفة الصناعات الغذائية

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