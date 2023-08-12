السبت 12 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسامة الشاهد يرحب بقرار تعيينه بمجلس إدارة غرفة الجيزة

أسامه الشاهد،فيتو
أسامه الشاهد،فيتو

رحب رجل الأعمال المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بقرار وزير التجارة والصناعة تعيينه عضوًا بمجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة

تحسين أوضاع المجتمع التجاري بالجيزة 

وأكد  أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من العمل الجاد بالتعاون مع باقي أعضاء المجلس لوضع خطة عمل لتحسين أوضاع المجتمع التجاري بالجيزة وحل المشكلات التي تواجههم.

وأضاف الشاهد، أن الغرفة التجارية بالجيزة تحظي بتاريخ مشرف من العمل العام امتد لأكثر من تسعة عقود، ساهمت خلالها في الدفاع عن مصالح أعضائها والمشاركة في كافة التشريعات والقوانين التي تهتم بتنظيم التجارة وتؤثر على المصالح الاقتصادية، كما عهدت خلال تلك الفترة على توطيد العلاقات التجارية مع العديد من الغرف الأجنبية المثيلة بما يخدم الاقتصاد المصري.

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وأكد الشاهد على اعتزازه وتقديره لثقة وزير التجارة والصناعة واختياره لهذا المنصب، في هذا التوقيت الذي نشهد فيه متغيرات اقتصادية حادة سواء على الساحة المحلية أو الدولية، الأمر الذي يستدعي تضافر كافة الجهود لوضع حلول لمشكلات التي تعاني منها القطاعات المختلفة، وتقليل التأثيرات السلبية خاصة على فئة صغار التجار.  

تعيينات مجالس إدارات الغرف التجارية

وأصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة القرار الوزاري بتعيينات مجالس إدارات الغرف التجارية، تضمنت غرفة الجيزة التجارية ثماني أعضاء جدد وهم محمد أحمد محمد أبو القاسم، ومحمد هشام سيد أحمد هلال، وحسام رفعت حسن شحاته، وأحمد جابر محمد على سعيد، وأسامه خليل محمد الشاهد، وأسامه أحمد السيد العرقسوسى، وأشرف كرم كردى عبد الفتاح محمد، وعمرو محمد سعيد جلال، لينضموا إلى قائمة الأعضاء المنتخبين والتي تضم 8 أعضاء أيضا.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الغرفة بتشكيله الجديد أولى جلساته الإجرائية الثلاثاء المقبل لانتخاب رئيس مجلس إدارة الغرفة ونائبين أول وثاني وسكرتير عام وأمين صندوق ومعه أمين صندوق مساعد.

 

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المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية إتحاد الصناعات إدارة الغرفة التجارية بالجيزة

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