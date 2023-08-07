الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

استشهاد 148 شخصًا، الأزهر يرصد حصاد الهجمات الإرهابية في باكستان خلال يوليو (إنفوجراف)

مرصد الأزهر لمكافحة
مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، فيتو

أوضح  مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن باكستان شهدت خلال شهر يوليو (2023) ارتفاعًا في عدد ضحايا العمليات الإرهابية مقارنة بالشهر الماضي، حيث بلغ عدد العمليات ما يقرب من (24) عملية استهدف خلالها مسلحي"طالبان باكستان"، و"الانفصاليون البلوتش" و"داعش خراسان" مناطق مختلفة في البلاد.

الهجمات الإرهابية في باكستان

واستشهد في تلك العمليات نحو (148) شخصًا، من بينهم (61) مدنيًّا؛ بينما بلغت أعداد المصابين (191) شخصًا، من بينهم (75) من أفراد الشرطة. وكان الحدث الأكبر  الذي اختتم به هذا الشهر الهجوم الإرهابي على مقر جمعية علماء الإسلام في مدينة باجور والذي أسفر عن سقوط 46 قتيلًا وما يزيد عن 100 مصاب، وكشفت التحقيقات الأولية عن تورط تنظيم داعش الإرهابي.

Advertisements

جدير بالذكر أن الشهر الماضي (يونيو 2023) نفذت خلاله "داعش خراسان" ثلاث هجمات إرهابية ضد طوائف دينية منها الطريقة النقشبندية وطائفة السيخ.

وعلى الجانب الآخر، بلغ عدد القتلى من صفوف الإرهابيين (28) إرهابيًّا، بينما اعتقل نحو (82) إرهابيًّا.

واستهدفت العمليات الإرهابية مناطق  مختلفة من باكستان، وكانت مناطق شيراني، كيتش، جمرود، شمال وزيرستان، باره ساهيوال، كالوني، بجنور، جوب، قلات، سوات، آوران الأكثر استهدافًا، واستخدم في التنفيذ القنابل اليدوية والأسلحة الثقيلة والطائرات وأنواع مختلفة من المواد المتفجرة.

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

ولفت مرصد الأزهر إلى أن الأرقام المسجلة خلال شهر يوليو تظهر انخفاضا طفيفا مقارنة بشهر يونيو الذي بلغ (38) هجومًا إرهابيًّا، بينما على صعيد عدد الضحايا فقد سجل ارتفاعا كبيرا من الشرطة والمدنيين في يوليو مقابل (116) شهيدًا بشهر يونيو، وكذلك ارتفاع عدد المعتقلين في صفوف الإرهابيين في يوليو (82) مقارنة بـ (46) في يونيو.

واستكمالًا لقراءة المرصد للوضع الأمني في باكستان، اشار المرصد إلى وجود نشاط ملحوظ للتنظيمات الإرهابية يقابله تحرك أمني واستراتيجيات عسكرية من جانب الدولة، لتحييد عناصر تلك التنظيمات ووقف خطرها على الأمن.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

الهجمات الإرهابية في باكستان باكستان مرصد الأزهر مرصد الازهر لمكافحة التطرف

مواد متعلقة

لماذا يُحرق المصحف؟، فيديو جديد من مرصد الأزهر يكشف الدوافع الخفية لمُنفذ الاعتداء

مرصد الأزهر يحذرمن انتشار داعش في أمريكا اللاتينية

مرصد الأزهر يحذر من مخاطر عودة الخلايا النائمة لداعش

مرصد الأزهر: 4 آلاف مستوطن اقتحموا الأقصى خلال يونيو الماضي.. ويؤكد: الاحتلال ومنظماته كثفوا تحركاتهم للسيطرة على مصلى باب الرحمة تمهيدًا للسيطرة الكاملة على الأقصى

الأكثر قراءة

ساويرس عن أبوتريكة: ليس إرهابيًا وأنا معارض لكلامه وأفكاره

ننشر أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 لجميع المواد

عاجل.. لأصحاب الفخامة (6)

الزمالك يتفق مع أحمد فتوح على تجديد تعاقده

أولياء أمور طلاب جامعة كوفنتري ينظمون وقفة اعتراضا على زيادة الرسوم الدراسية (فيديو)

5 مشاهد ترصد علاقة الرئيس السيسي بالدكتور أحمد عمر هاشم

ترتيب أندية الدوري من الناحية التسويقية، الأهلي في الصدارة، وبلدية المحلة يتذيل القائمة

أنا ولد مش بنت واسمي عبد الرحمن.. مأساة الطفلة داليا تثير الأحزان.. آثار التعذيب على جسدها.. وسائق النهضة ينقذها من الشارع

Advertisements

منوعات

المزيد

امرأة  تنجو من بين فكي تمساح

لصوص ولكن أغبياء، الشرطة الأمريكية تعتقل أكبر عصابة لسرقة السيارات

النور بيقطع عندك كام مرة؟ ردود صادمة وإجابات ساخرة (فيديو)

الشركة صاحبة الغواصة المنكوبة تيتان تعلن إرسال 1000 شخص إلى الزهرة، والنشطاء: رحلة للجحيم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض أسعار البصل في سوق العبور

استقرار أسعار الدواجن والبيض وارتفاع سعر الكتكوت في الأسواق اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

آخرها البطة الصفرا.. تقاليع الدعاية للأعمال السينمائية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فيها اسم الله الأعظم، 5 أسرار لا تعرفها عن آية الكرسي

تفسير حلم الخصام فى المنام وعلاقته بعدم القدرة على التخلص من الذنوب والمعاصي

القراءات العشر وأصحابها وأماكن انتشارها في الأقطار الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية