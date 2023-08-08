باكستان تمنع عمران خان من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات

أصدرت لجنة الانتخابات الباكستانية قرارا بمنع رئيس الوزراء السابق عمران خان من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات بعد إدانته بتهم فساد.

منع عمران خان من ممارسة العمل السياسي 5 سنوات



وتمنع القوانين في باكستان أي شخص تثبت إدانته من الترشح لأي منصب عمومي لفترة تحددها لجنة الانتخابات وقد تصل إلى خمس سنوات كحد أقصى.



وقال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق، إن موكله طعن، اليوم، على إدانته بتهم تتعلق بالفساد أمام محكمة أعلى درجة.



وقال المحامي نعيم بانجوتا، إن الطعن على الحكم الصادر في مطلع الأسبوع "قدم للمحكمة العليا في إسلام أباد".

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الحكم على عمران خان



وحكم على خان بالسجن لثلاث سنوات بتهمة البيع غير القانوني لهدايا منحت للدولة خلال فترة رئاسته للوزراء من 2018 إلى 2022.

وأوقف نجم الكريكت السابق في منزله، ونُقل إلى السجن بتهم قال سابقًا إن دوافعها سياسية.

ومُنع محاموه حتى الآن من الوصول إليه في سجن أتوك الذي تأسس 100 عام على أطراف مدينة أتوك التاريخية الواقعة على بعد حوالي 60 كيلومترًا غرب إسلام أباد.



وفي جلسة في المحكمة لم يحضرها خان السبت، دانه القاضي بتهم فساد ترتبط بهدايا تلقاها عندما كان رئيسا للوزراء وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.



ويُستبعد أي شخص يدان في تهمة جنائية من الترشح إلى الانتخابات في باكستان.



وقال رئيس الوزراء شهباز شريف، الأحد الماضي، إن البرلمان سيحل على الأرجح الأربعاء، قبل أيام من انتهاء دورته العادية، وسيمهل ذلك الحكومة المؤقتة حتى منتصف نوفمبر لإجراء انتخابات لكن تسري تكهنات بشأن إمكان تأجيلها بعد صدور نتائج آخر تعداد سكاني في البلاد السبت الماضي.



وأفاد وزير العدل عزام نظير تارار قناة تلفزيونية محلية بأنه سيتعيّن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بناء على التعداد السكاني الجديد، محذّرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات لمدة تصل إلى شهرين ونصف الشهر.



وأثار توقيف خان واعتقاله ثلاثة أيام في القضية ذاتها في مايو أعمال عنف دامية عندما خرج عشرات الآلاف من أنصاره إلى الشوارع مع وقوع صدامات مع الشرطة.



لكن اعتُقل الآلاف من أنصار حزبه "حركة الإنصاف" في إطار حملة أمنية واسعة نفّذتها السلطات بينما قلّص التقييد الكبير لوسائل الإعلام إلى حد كبير قدرته على التأثير على الشارع وإن كانت شعبيته ما تزال واسعة.



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