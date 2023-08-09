بعد رفض استئناف عمران خان، قرار وشيك بحل البرلمان في باكستان

من المرجح أن يُحل البرلمان الباكستاني اليوم الأربعاء، تمهيدًا لتولي حكومة تكنوقراط، تتولى الإعداد لانتخابات يغيب عنها رئيس الوزراء السابق عمران خان، الذي أُدخل السجن نهاية الأسبوع الماضي.

وقال رئيس مجلس النواب الباكستاني رجا برويز أشرف في الجلسة الأخيرة للجمعية الوطنية إن "جلسة اليوم ستختتم بنهاية سعيدة في بيئة مريحة"، مضيفًا "عادة نناقش الشؤون السياسية، ولكن اليوم، دعونا نتحدث بنبرة ودية".

وتواجه باكستان أزمة، منذ إبعاد خان، أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد، من الحكم في أبريل 2021 بموجب تصويت لحجب الثقة، وزادت الأزمة حدة الأسبوع الماضي مع إدخال نجم الكريكت السابق السجن تنفيذًا لعقوبة بحبسه ثلاثة أعوام لإدانته بتهم فساد.

تقدم محامو خان بطلب لاستئناف العقوبة، لكن وفي حال بقيت العقوبة نافذة، سيمنع رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 70 عامًا، من الترشح للانتخابات.

وينص القانون على إجراء الانتخابات خلال 90 يومًا من تارخ حلّ البرلمان، لكن حكومة شهباز شريف أشارت إلى أن إرجاءها مرجح.

وتنتشر منذ أشهر، شائعات حول احتمال إرجاء الانتخابات في ظل الأزمات التي تواجهها السلطة في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة، وتعزز هذا الاحتمال بعد صدور أرقام آخر تعداد سكاني في البلاد نهاية الأسبوع الماضي.

وقد يمنح إرجاء الانتخابات الشريكين الأساسيين في الائتلاف الحاكم، (حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية وحزب الشعب الباكستاني)، مهلة لوضع إستراتيجية لمواجهة حزب حركة الإنصاف بزعامة عمران خان.

وقال مدير معهد جنوب آسيا في مركز ويلسون البحثي في واشنطن مايكل كوغلمان "في الواقع، إرجاء الانتخابات قد يؤدي ببساطة إلى المزيد من الغضب الشعبي ويعطي دفعًا لمعارضة عانت من القمع على مدى أشهر".

وأكد بأن الحكومة الانتقالية تواجه مهمة صعبة في الأشهر المقبلة، وسيكون أكبر تحدٍّ أمامها "البقاء في منأى عن الصراع الحزبي وعدم الانجرار إلى المعارك السياسية التي تخاض بين السياسيين والجيش".

وقبل وقت سابق من اليوم رفضت محكمة باكستانية عليا استئناف رئيس الوزراء السابق عمران خان على الحكم بإدانته في تهم فساد؛ مما يشير إلى أن الإفراج عنه بكفالة غير مرجح في وقت قريب، وفق قول محامي خان.

وكان خان (70 عامًا) محور اضطراب سياسي بدأ منذ الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء في تصويت بحجب الثقة العام الماضي؛ وهو ما أثار القلق بشأن استقرار باكستان في وقت تعاني فيه من أزمة اقتصادية.

وأصبح خان ممنوعًا من تولي أي منصب عام لمدة خمسة أعوام مع بدء تنفيذ حكم بسجنه ثلاثة أعوام يوم السبت الماضي، في تهم بيع هدايا بشكل غير قانوني كانت ممنوحة للدولة، واستحوذ عليها هو وعائلته، خلال فترة توليه منصبه بين الأعوام 2018 و2022.

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وقال نعيم بانجوتا، محامي خان، إن المحكمة طلبت من السلطات المعنية الرد على التماس موكله الذي يطلب فيه نقله إلى زنزانة من الدرجة الأولى في سجن به منشآت أفضل في روالبندي، وهو ما يستحقه بصفته رئيسًا سابقًا للوزراء.

وأضاف بانجوتا أن المحكمة أرجأت القضية إلى أجل غير مسمى، مؤكدًا أنه "رُفض طلبنا بتعليق الإدانة".

وستصدر المحكمة أمرًا كتابيًّا في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وألقي القبض على خان، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، في منزله بلاهور، ويحتجز حاليًّا في سجن قرب إسلام أباد.