المصري للتأمين يرصد تغطيات واستثناءات تأمين تعويض الجوائز

رصد الاتحاد المصري للتأمين تغطيات واستثناءات تأمين تعويض الجوائز مشيرا إلى أنه منتج تأمين غير شائع يغطي الأحداث الترويجية التي تمنح فيها الشـركات جوائز باهظة الثمن للفائزين بهدف جذب عملاء جدد وبناء ولاء العملاء الحاليين، حيث يساهم في تحمل التكاليف الكبيرة (الاحتمالية) التي ينطوي عليها

الاضطرار إلى دفع المكافأة إلى الشخص الفائز. وتشمل تأمينات الجوائز عدد متنوع من المنتجات التي سيتم إستعراضها في تلك النشرة.

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الاكتتاب في تأمين تعويض الجوائز

تعتبر عملية الاكتتاب في تأمين تعويض الجوائز عملية دقيقة وتستلزم الكثير من المعلومات، فضلا عن الاكتتاب في هذه الأخطار يتم بشكل مستقل لكل خطر على حدى Bespoke underwriting، لاختلاف كل حالة عن سواها وبالتالي لا يمكن تنميط عملية الاكتتاب في شكل موحد حتي لنوعية معينة من المسابقات ويعتبر هذا التأمين من قبل شركات التأمين من الفروع ذات الطبيعة الخاصة Speciality. ويعتمد تحديد قسط وثيقة تأمين تعويض الجوائز على بعض العوامل الأساسية والتي تتمثل فيما يلي:

قيمة الجائزة

الاحتمالات الإحصائية لفوز شخص بالجائزة

المهارة المطلوبة للفوز

مبلغ التغطية

كما يوفر هذا النوع من التأمين حماية للفائز بالجائزة من خلال ضمان حصوله على الجائزة الموعودة وذلك لأن شركة التأمين التزمت بدفعها. ويساوي حد تغطية الوثيقة قيمة الخسارة المحتملة للمؤمن له، مما يعني قيمة الجائزة.

وتختلف احتمالات الفوز حسب نوع المسابقة. فهناك مسابقات تتطلب عنصـرًا من المهارة مثل مسابقة الجولف ذات الضـربة الواحدة. وهناك التي تُترك لمحل الصدفة تمامًا، كما هو الحال في مسابقة السحب لفوز سيارة. مما يعني أن هناك حالات تحصل فيها شركات التأمين قسطًا دون الحاجة إلى دفع تعويضات.

وعادة يمثل القسط قيمة تتراوح بين 3% إلى 15% من قيمة الجائزة. فمثلًا إذا كانت الجائزة قيمة الجائزة 10000 دولار، فقد يتراوح القسط من 300 دولار إلى 1500 دولار، اعتمادًا على نسبة احتمالات الفوز.

و يصل الحد الأقصي لمبلغ التأمين المتوافر في السوق العالمية إلى ٢٥ مليون يورو بالسوق الأوربية و٣٠ مليون يورو للولايات المتحدة وكندا، وغالبا ما تكون الوثيقة أما خالية من التحمل Nil deductible أو ذات تحمل ضئيل.

تأمين مسابقات الجولف ذات الضربة الواحدة

يعد تأمين مسابقات الجولف ذات الضربة الواحدة أحد أقدم وأشهر أشكال تأمين التعويض عن الجوائز، حيث يعود تاريخ هذا النوع من التأمين إلى عام 1922. وبحلول التسعينات بلغت القيمة السوقية الإجمالية لأقساط هذا النوع من التأمين حوالي 220 مليون دولار، بعد ذلك بدأ في الانتشار في الولايات المتحدة ولكن لتغطية الأشخاص المنظمين للمسابقة.

وتكمن أهمية ذلك النوع من التأمين الذي يتم شراؤه غالبًا من قِبل راعي بطولة الجولف، بتعويض منظمي البطولة عن تكلفة منح قيمة الجائزة في حال نجاح أحد الهواة في البطولة في تسديد الكرة إلى ثقب الهدف بضربة واحدة فقط من أول مرة.

ووفقًا لإحدى الدراسات، فإن احتمالات إصابة هاوٍ للهدف بضـربة واحدة هي 1 / 12500. حيث تسمح هذه الاحتمالات المنخفضة لمنظمي المسابقة بتقديم جوائز باهظة الثمن للاعبي الجولف الهواة القادرين على تسديد الهدف من مرة واحدة أثناء اللعب في البطولة.

أحيانًا تقدم شـركات التأمين التي تغطي هذه المسابقات خدمات أخرى لمساعدة منظمي البطولة مثل الترويج للجائزة. ويشمل عقد التأمين الموقع بين منظمي بطولة الجولف وشركة التأمين بعض الشـروط والاشتراطات مثل: ما هو عدد الحفر في المضمار الخاص بالمسابقة، وكيفية التحقق من أن تلك الحفرة قد تم تجهيزها بشكل ملائم وصحيح، وماذا سيحدث في حالة إذا سدد المتسابق الكرة بـ حفرة آخرى غير الحفرة المؤمن عليها. وتشمل المتغيرات التي تؤثر على تكلفة قسط التأمين مايلي:

عدد المشاركين في البطولة

مهارة المشاركين

طول المسافة إلى الحفرة المؤمن عليها

قيمة الجائزة

تميل شركات التأمين إلى تفضيل ألعاب الاحتمالات مثل مسابقات توقع نتيجة مباراة معينة على المسابقات القائمة على المهارات مثل مسابقة الجولف ذات الضربة الواحدة.

حيث تعد مخاطر الالعاب الاحتمالية في الحقيقة مجرد حسابات احتمالية وإحصائية. ولكن في حالة المسابقات القائمة على المهارة، يكون لدى شركات التأمين مصفوفة تصنيف استنادًا إلى سنوات وسنوات من تجميع عدد المحاولات وعدد المرات التي قام فيها شخص ما بتسديده في هدف معين. بالإضافة إلى قاعدة بيانات تاريخية لعدد المرات التي حدث فيها ذلك.

لذلك تفضل معظم شركات التأمين الالعاب الاحتمالية. لأنهم يتمكنون من حساب الخسائر المتوقعة.

شروط مسابقات الجولف ذات الضربة الواحدة

يجب أن تظل حفرة المنافسة في وضعها الطبيعي دون إجراء أي تعديلات عليها.

يجب على حكم المنافسة رصد التسديدات في كل حفرة بدقة.

يجب أن تقام المنافسة بين لاعبين اثنين على الأقل.

استثناءات وثيقة تأمين الجوائز

من أكثر الاستثناءات شيوعًا لتلك الوثيقة ما يلى:

إلغاء المسابقة التي كان من المفترض تقديم الجائزة خلالها.

الاحتيال وخيانة الأمانة ومخالفة القواعد المنظمة للمسابقة.

أي إصابة جسدية أو أضرار مادية تلحق بأي شخص أو ممتلكات أثناء المسابقة.

أي أعمال شغب قد تحدث أثناء المسابقة.

أمثلة على تأمين تعويض الجوائز

تعتبر مسابقة التوقع الصحيح الخاصة بالجمعية الوطنية لألعاب القوى (NCAA) مثالًا على تأمين التعويض عن الجوائز. حيث تعد احتمالات وجود “توقع نتيجة المسابقة” أو توقع الفائز بشكل صحيح في كل لعبة عبر سبع جولات من مباريات كرة السلة هو 1/9.2 كوينتيليون1.

وتعود البيانات المستخدمة للوصول إلى هذا الرقم إلى عام 1939، عندما تم إطلاق أول بطولة.

في عام 2014، أعلن دان جيلبرت، مؤسس شركة Quicken، عن جائزة قدرها 1 مليار دولار لأي شخص يمكنه توقع النتيجة النهائية لمباراة كرة سلة بشكل صحيح. وقامت إحدى كبار شركات التأمين بتأمين الجائزة. لكن حتى الآن لم يفز أي شخص بالجائزة.

العروض الترويجية والألعاب المؤمن عليها

يمكن أن تُثير العروض الترويجية والألعاب ضجة حول حدث ما، مما قد يؤدي إلى جذب بعض الرعاة والشركاء. وفيما يلي سوف نستعرض أشهر الألعاب المؤمن عليها:

اليانصيب

يفوز الشخص بالجائزة الكبرى إذا قام بإعطاء إجابة دقيقة أو قام بتخمين نتيجة حدث لا يمكن التأثيرعلى احتمالات حدوثه.

إخدش واربح

تحتوي بطاقة واحدة من أصل 500 بطاقة على ثلاث مناطق خدش محتملة يظهر بها حروف تكون كلمة معينة مثل C-A-R، وفي هذه الحالة سيفوز الشخص بسيارة جديدة.

العاب الاحتمالات

تكون تلك الجوائز مرتبطة بتوقع نتائج المباريات، ورمي النرد، ودوران العجلة.

العروض الترويجية الخاصة بالمسابقات الرياضية

توقع النتيجة الصحيحة لمسابقة رياضية.

دور تأمين تعويض الجوائز في تقليل التقلبات التي قد تتعرض لها ميزانية المؤمن له

بالإضافة إلى تقديم منتجات تأمينية، تدور تأمين تعويض الجوائز في تقليل التقلبات التي قد تتعرض لها ميزانية المؤمن له

بالإضافة إلى تقديم منتجات تأمينية، تقدم شركات التأمين أحيانًا خدمة استشارية كاملة لمساعدة المؤمن له في تحديد الأثر المالي للجوائز على وضعه المالي في حالة عدم وجود تغطيات تأمينية، وتقييم احتمالات حدوث الحدث موضوع الجائزة وهوامش الانحراف والأمان لتلك الاحتمالات.

ويسعى الاتحاد المصري للتأمين دائمًا إلى دعم وتطوير سوق التأمين المصري وذلك بمحاولة إطلاع السوق على المستجدات العالمية والاتجاهات العالمية الحديثة فيما يتعلق بالمنتجات التأمينية؛ الحديثة غير المألوفة في جميع أنحاء العالم والتي من الممكن أن يتم تطبيق بعضها في السوق المصري مما يمثل عامل جذب مهم لبعض انواع العملاء وانطلاقا من إيمان بعض شركات التأمين بأنه يجب الاستجابة لطلبات العميل وموافاته بالتغطية التي تلائم احتياجاته. هذا بالإضافة الي الدور الذي يقوم به الاتحاد المصري للتأمين في زيادة الوعي التأميني للعاملين بهذا القطاع وتشجيعهم نحو سلوك نفس المنهج العالمي في عملية الابتكار وتقديم التغطيات التأمينية المصممة خصيصا للعملاء. ولكن بما يتناسب مع احتياجات عملاء السوق المصري.

وأشار إلى إن ابتكار منتجات تأمينية جديدة وغير مألوفة أصبح من الضروريات الحتمية، حيث أن طرح منتجات تأمينية جديدة سيسهم في جذب شرائح جديدة من العملاء وزيادة محفظة أقساط قطاع التأمين. وقد سبق وأن قام الاتحاد بإلقاء الضوء عن بعض الأنواع غير المألوفة من التأمين في العدد رقم 82 من نشرته الأسبوعية.