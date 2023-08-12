السبت 12 أغسطس 2023
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رياضة

ليفربول ضد تشيلسي

محمد صلاح صاحب أعلى نسبة توقعات بتسجيل الأهداف في قمة البريميرليج

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

ليفربول ضد تشيلسي، يستضيف ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن قمة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز  بين تشيلسي وليفربول مساء غدا الأحد.  

محمد صلاح

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فأن محمد صلاح هو صاحب أعلى نسبة توقعات بتسجيل الأهداف في قمة الجولة الأولى للبريميرليج، بنسبة 5 إلى 1.

وجاء في الترتيب الثاني خلف الدولي المصري محمد صلاح وفقا للصحيفة البريطانية، السنغالي نيكولاس جاكسون من تشيلسي بنسبة 6 إلى 1، ثم الأوروجواياني داروين نونيز والهولندي كودي غاكبو من الريدز بنسبة 2 إلى 13 و1 إلى 7 على الترتيب.

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أهداف محمد صلاح أمام تشيلسي

وسجل محمد صلاح 7 أهداف في تاريخه ضد تشيلسي، بواقع هدفين في دوري أبطال اوروبا بقميص بازل السويسري، وهدف في الدوري الأوروبي مع نفس الفريق، و4 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعي محمد صلاح لكسر لعنة التعادل السلبي في قمة تشيلسي وليفربول التي انتهت آخر 4 مباريات فيها بالتعادل السلبي.

 وحسم التعادل السلبي آخر 4 مواجهات بين تشيلسي وليفربول منذ التعادل 2-2 يوم 2 يناير 2022،.

وتعادل ليفربول وتشيلسي سلبيا في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم قبل الماضي 2021-2022، قبل أن يفوز ليفربول بقيادة محمد صلاح بركلات الترجيح  في المرتين، ثم ظهرت الأصفار مجددا في مباراتي الدوري الموسم الماضي.

ليفربول وتشيلسي

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي

وتقام مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز، يوم 13 أغسطس، على ملعب ستامفورد بريدج “معقل الريدز”، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي

مباراة ليفربول ضد تشيلسي تنقل على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري لبث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

رد حاسم من وكيل محمد صلاح على رحيله للسعودية 

ورد رامي عباس، وكيل محمد صلاح نجم ليفربول، على أنباء انتقال النجم المصري إلى اتحاد جدة السعودي هذا الصيف، وتلقيه عرضا بقيمة تصل إلى مليار دولار من أجل الرحيل عن الريدز.

وكشفت تقارير سعودية، أن اتحاد جدة رصد مليار دولار من أجل ضم محمد صلاح من ليفربول.

وكتبت صفحة تابعة لليفربول على تويتر "صلاح منفتح بنسبة 100% على الانتقال للسعودية في المستقبل، لكنه يريد الانتظار ورؤية المشروع قبل حسم قراره في العام المقبل".

وتابعت "محمد صلاح ملتزم بعقده مع ليفربول، والباب مغلق هذا الصيف".

وعلق رامي عباس على هذه التغريدة، قائلًا "لم أناقش أنا أو صلاح هذا الأمر مع أي شخص".

يذكر أن محمد صلاح يرتبط بعقد مع ليفربول حتى 2025، ويستعد لبداية الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أيام رفقة الريدز.

محمد صلاح: أنا الأكثر تحقيقا للنقاط فى لعبة Fantasy وطبيعى يبقى سعري غالي

قبل مواجهة تشيلسي، تألق مستمر لـ محمد صلاح بالجولة الأولى في البريميرليج (انفوجراف)

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