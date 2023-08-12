التفاصيل الكاملة لأمر إحالة المتهمة بقتل طفلها في السلام للجنايات

أمرت نيابة السلام بإحالة ربة منزل متهمة بقتل طفلها المولود حديثا سفاحا من علاقة غير شرعية طعنا بالسكين إلى محكمة الجنايات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة خلال يناير 2023 وبدائرة قسم شرطة السلام ارتكبت جريمة القتل العمد بحق رضيعها المولود حديثا والبالغ من العمر 3 أيام.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم ارتكبت جريمتها بغية التخلص من الفضيحة التي خافت أن تلم بها بعد إنجابها الطفل من علاقة زنا.

وأكد أمر الإحالة أنه من أجل أن تنفذ المتهمة جريمتها استعانت بعشيقها والد الطفل الذي أوعز لها بالتخلص من الرضيع فجلبت سكينا وأثناء حملها الرضيع على يديها غرستها في بطنه.

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وأشار أمر الإحالة أن المتهمة عقب تنفيذ جريمتها لم تجد مكانا للتخلص من الجثة فحملتها وانتظرت في أحد الشوارع حتى خلا من المارة ثم ألقته فيها.

وقالت المتهمة خلال تحقيقات النيابة إنها ارتبطت بعلاقة عاطفية بأحد الشباب الذي خدعها باسم الحب ومارس معها الرزيلة حتي حملت في الطفل المجني عليه.

وأضافت المتهمة أنه أخبرت عشيقها بحملها السفاح فرفض الاعتراف به قائلا “ مش ابني شوفي أنتي جيباه منين”:

وأشارت المتهمة إلى أن عشيقها أمرها بالتخلص من الطفل فانتظرت حتى ولدته ثم طعنته فور ولادته بسكين في بطنه.

وأوضحت المتهمة بعد تأكدها من وفاة طفلها حملت وألقته في أحد شوارع منطقة السلام.

وكان قسم شرطة السلام في القاهرة تلقى بلاغا بالعثور على جثة طفل رضيع حديث الولادة بأحد الشوارع، وبه طعنات في جسده بآلة حادة.

ودلت التحريات على أن الأم وراء ارتكاب الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليها وإحالتها إلى النيابة العامة.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.