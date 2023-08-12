صاحب محل يستولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى تجارة المنظفات بالغربية
ألقت مباحث الاموال العامة ، القبض على صاحب محل استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى تجارة المنظفات بالغربية.
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة الغربية لتضررهم من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت 1.2 مليون جنيه لتوظيفها واستثمارها لهم فى تجارة المنظفات ومستحضرات التجميل مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
النصب والاحتيال فى الغربية
و بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم بممارسة نشاطًا إحتياليـًا وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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