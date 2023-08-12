السبت 12 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الذهب تقفز 57 جنيهًا خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

أسعار الذهب اليوم في مصر الآن، ارتفعت  أسعار الذهب اليوم السبت داخل الأسواق المحلية وفقًا لآخر تحديث لها داخل الأسواق بقيمة 57.5 جنيه. 

وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2628.5 جنيه. 

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2300 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1971 جنيهًا. 

سعر جرام الذهب عيار 14 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1533جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18400 جنيه.

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سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ الأونصة «أوقية الذهب » نحو 1912 دولارًا

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أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع جديد في سعر الذهب، والبنك المركزي يعلن تفاصيل خدمة محافظ الهاتف المحمول

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60 جنيها زيادة في سعر جرام الذهب

انخفاض الطلب العالمي على الذهب

وكان مجلس الذهب العالمي، قال في تقريره الفصلي حول اتجاهات الطلب، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس مع استبعاد لتعاملات البورصة انخفض 2% على أساس سنوي إلى 920.7 طن في الربع الثاني من 2023 مع تباطؤ مشتريات البنوك المركزية واستمرار ضعف استهلاك قطاع التكنولوجيا.

وأضاف المجلس،  أن الطلب ظل قويًّا بين أبريل ويونيو من شركات صناعة الحلي، التي تمثل حوالي نصف الطلب على المعدن، والمستثمرين الذين يرون فيه أصلا آمنا في أوقات عدم الاستقرار العالمي، مما دعم ارتفاع الأسعار.

وقفز الطلب لأعلى مستوياته في 11 عامًا في 2022 بفضل تسجيل البنوك المركزية أكبر مشترياتها على الإطلاق.

حجم مشتريات البنوك المركزية من الذهب

وقال المجلس إن البنوك المركزية اشترت 386.9 طن من الذهب في النصف الأول من 2023 وهو أكبر حجم مشتريات لها خلال الفترة من يناير إلى يونيو في أي عام منذ عام 2000، وأن مشتريات السبائك والعملات الذهبية ارتفعت، وكانت تركيا محركا رئيسيا للنمو، بينما تباطأ تخارج المستثمرين من الصناديق المتداولة بالبورصة.

وبحسب التعاملات خارج البورصة التي تجري بين البائعين والمشترين بشكل مباشر، نما الطلب العالمي على الذهب 7% إلى 1255.2 طن في الربع الثاني.

اجتماع البنك المركزي المصري ورفع أسعار الفائدة

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري، قررت في اجتماعها يــوم الخميس الموافـــق 3 أغسطس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%)  ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

ووفقًأ لقرار البنك المركزي المصري، فإنه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.75%.

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