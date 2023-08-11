الجمعة 11 أغسطس 2023
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اقتصاد

ارتفاع جديد فى سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية

مؤشر الذهب، فيتو
مؤشر الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب محليا مساء اليوم، تشهد أسعار الذهب ارتفاعا جديدا بالتعاملات المسائية، حيث ارتفع سعر جرام الذهب لعيار 24 بالأسواق الآن حوالي 2542.75 جنيه.

 وتقدم «فيتو» آخر تطورات  أسعار الذهب بالسوق المحلي من خلال موقع البورصة المصرية، فهناك حالة من الاستقرار بشكل عام في سعر الذهب في الأسواق المحلية، وفقا لتوقعات خبراء أسواق المال والمحللين الفنيين لمؤشرات الذهب.

اقرأ التالى: انخفاض حاد لمؤشر الذهب العالمي، أسعار الذهب مباشر

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مؤشر الذهب، فيتو

 

مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية 

يمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب اليوم هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب  يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام، وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من هنـــــــا.

 

مؤشر الذهب عالميا 

السعر العالمي للذهب مستقر، حيث ثبتت عند مستوى الـ 1950 دولارا للأونصة حتى الآن، وكسرت هذا المستوى أيضا، كما أظهرت البيانات في وقت سابق أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين انكمش في يوليو الماضي مع الصعوبة التي يجدها ثاني أكبر اقتصاد في العالم في إنعاش الطلب إضافة إلى تزايد الضغط على السلطات لاتخاذ إجراءات إضافية للتحفيز المباشر، وتلقى الذهب، الذي يُنظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط من المخاطر الاقتصادية، دعما من تجدد المخاوف بشأن أكبر اقتصاد في العالم بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لعدة بنوك أمريكية، ونتيجة لذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأمد، مما جعل الذهب أكثر جاذبية، كما ظل مؤشر الدولار بعيدا عن أعلى مستوى سجله يوم الثلاثاء وانخفض 0.2 بالمئة.

 

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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ارتفاع جديد الآن في سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية

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