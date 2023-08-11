ماسك وزوكربيرج يخصصان عائدات نزالهما المقترح لقدامى المحاربين

أكد وزير الثقافة الإيطالي إن هناك خططا "للتبرع بمبلغ كبير، عدة ملايين من اليوروهات، لمستشفيين إيطاليين مهمين للأطفال" عائد نزال إيلون ماسك ومارك زوكربيرج.

فيما أكد ماسك على موقعه الإلكتروني أن "جميع العائدات ستذهب إلى قدامى المحاربين".



وذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن الملياردير الأمريكي الشهير إيلون ماسك لجأ إلى الزعيمة الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني لتجد له موقعًا للنزال، وذلك في مواجهة تجمعه مع المؤسس المشارك لمنصة ميتا مارك زوكربيرج.





موقع النزال بين إيلون ماسك ومارك زوكر بيرج



ونشر إيلون ماسك تغريدة على موقع إكس-تويتر سابقا- والتي قال فيها "إنه تحدث إلى كل من ميلوني ووزير الثقافة الإيطالي جينارو سان جوليانو".

وأضاف الملياردير الأمريكي في تغريدته: "لقد اتفقا على موقع ملحمي"، دون أن يكشف عن مكانه، مضيفا أن: "كل شيء سيظهر في الصور سيكون من روما القديمة، لذلك لا شيء حديث على الإطلاق".



وتابع ماسك:" وينبغي على من يتكهنون بأن اثنين من أغنى رجال العالم سيتقاتلان مثل قدامى المحاربين في الكولوسيوم في روما أن يفكروا مرة أخرى ".



وفي السياق ذاته قال سان جوليانو "لن يحدث ذلك في روما"، مضيفا أنه أجرى "محادثة طويلة وودية" مع ماسك.







وفي وقت سابق كشف الملياردير إيلون ماسك مالك منصة تويتر، عن تفاصيل نزال الفنون القتالية المختلطة بينه وبين الأمريكي مارك زوكربيرج مالك مجموعة ميتا.







وقال ماسك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، إن إيطاليا ستحتضن النزال، وإن هذا النزال لن يتم تحت مظلة اتحاد الفنون القتالية يو إف سي، وإنما سيكون برعاية شركتيهما إكس وميتا، وأنه سيكون إحياءً للتاريخ الإيطالي العريق.







وأطلق ماسك على الموقعة المرتقبة اسم «نزال المحاربين»، تيمنا بالفيلم الأمريكي The Gladiator.







وأكد أنه تحدث مع رئيس الوزراء ووزير المجتمع الإيطاليين، بشأن النزال، مؤكدًا أن كل التفاصيل ستكون معلنة وواضحة، وأن بث النزال سيكون عبر منصات إكس وميتا.







وأشار ماسك إلى أن اللقاء سيبث على الهواء مباشرة وأنه سيعلن قريبا عن تاريخ النزال والتوقيت بعد الانتهاء من كافة التفاصيل.





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