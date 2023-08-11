السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

ماسك وزوكربيرج يخصصان عائدات نزالهما المقترح لقدامى المحاربين

إيلون ماسك ومارك
إيلون ماسك ومارك زوكر بيرج، فيتو

أكد وزير الثقافة الإيطالي إن هناك خططا "للتبرع بمبلغ كبير، عدة ملايين من اليوروهات، لمستشفيين إيطاليين مهمين للأطفال" عائد نزال إيلون ماسك ومارك زوكربيرج.

فيما أكد ماسك على موقعه الإلكتروني أن "جميع العائدات ستذهب إلى قدامى المحاربين".
 

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن الملياردير الأمريكي الشهير إيلون ماسك لجأ  إلى الزعيمة الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني لتجد له موقعًا للنزال، وذلك في مواجهة تجمعه مع  المؤسس المشارك لمنصة ميتا مارك زوكربيرج.
 


موقع النزال بين إيلون ماسك ومارك زوكر بيرج 


ونشر إيلون ماسك تغريدة على موقع إكس-تويتر سابقا-  والتي قال فيها "إنه تحدث إلى كل من ميلوني ووزير الثقافة الإيطالي جينارو سان جوليانو".

وأضاف الملياردير الأمريكي في تغريدته: "لقد اتفقا على موقع ملحمي"، دون أن يكشف عن مكانه، مضيفا أن: "كل شيء سيظهر في الصور سيكون من روما القديمة، لذلك لا شيء حديث على الإطلاق".

وتابع ماسك:" وينبغي على من يتكهنون بأن اثنين من أغنى رجال العالم سيتقاتلان مثل قدامى المحاربين في الكولوسيوم في روما أن يفكروا مرة أخرى ". 

وفي السياق ذاته قال سان جوليانو "لن يحدث ذلك في روما"، مضيفا أنه أجرى "محادثة طويلة وودية" مع ماسك.



وفي وقت سابق كشف   الملياردير إيلون ماسك مالك منصة تويتر، عن تفاصيل نزال الفنون القتالية المختلطة بينه وبين الأمريكي مارك زوكربيرج مالك مجموعة ميتا.

                                                           

وقال ماسك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، إن إيطاليا ستحتضن النزال، وإن هذا النزال لن يتم تحت مظلة اتحاد الفنون القتالية يو إف سي، وإنما سيكون برعاية شركتيهما إكس وميتا، وأنه سيكون إحياءً للتاريخ الإيطالي العريق.

 

وأطلق ماسك على الموقعة المرتقبة اسم «نزال المحاربين»، تيمنا بالفيلم الأمريكي The Gladiator.

 

وأكد أنه تحدث مع رئيس الوزراء ووزير المجتمع الإيطاليين، بشأن النزال، مؤكدًا أن كل التفاصيل ستكون معلنة وواضحة، وأن بث النزال سيكون عبر منصات إكس وميتا.

 

وأشار ماسك إلى أن اللقاء سيبث على الهواء مباشرة وأنه سيعلن قريبا عن تاريخ النزال والتوقيت بعد الانتهاء من كافة التفاصيل.

 

Advertisements

txt

ماسك Vs زوكربيرج، كشف مكان نزال عملاقي التكنولوجيا الأمريكية

txt

في مزاد علني، ماسك يعرض لوحة تويتر والطائر الأزرق للبيع



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إيلون ماسك مارك زوكربيرج ميتا جورجيا ميلوني النزال بين إيلون ماسك ومارك زوكر بيرج موقع إكس

مواد متعلقة

ماسك Vs زوكربيرج، كشف مكان نزال عملاقي التكنولوجيا الأمريكية

شبيه ماسك الصيني يخوض نزالا مع زوكربيرج على تيك توك (فيديو)

الأكثر قراءة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

تنسيق الكليات، مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي رياضة، اعرف مجموعك يدخلك إيه

رسالة مؤثرة من سعد محمد ناشئ الزمالك السابق بعد تدهور حالته الصحية

انفراد بالمستندات، تفاصيل تورط اتحاد الكرة في أزمة جديدة مع الفيفا

أخبار الفن.. أحدث صور من حفل خطوبة نجل عمرو أديب.. أول مواجهة بين مصطفى كامل وخالد تاج الدين بعد أزمة قشطة يابا

لميس الحديدي تهنئ نجل عمرو أديب بخطوبته: مبروك لوالدتك العزيزة أماني سوكا (صور)

كرة اليد، منتخب مصر يواجه كرواتيا على برونزية مونديال الناشئين

انفراد، بيريرا يترك معسكر الواعدين ويغادر للبرتغال واتحاد الكرة في ورطة

Advertisements

منوعات

المزيد

ماسك وزوكربيرج يخصصان عائدات نزالهما المقترح لقدامى المحاربين

اكتشاف نقود ذهبية تعود للقرن الثالث قبل الميلاد في تونس

دراسة ترجح وجود سلف جديد للإنسان الحديث

تصل لـ 100 ألف ريال، رسوم تقديم التبغ في المطاعم والمقاهي بالسعودية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الجمعة 11-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الجمعة 11-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 11-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 11-8-2023

المزيد

انفوجراف

ابتزاز وتحرش بالمجندات، أزمات أخلاقية تضرب صفوف الجيش الأوكراني (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية والاستقرار العاطفى  

هل الأعمال الصالحة تغفر المعاصي والكبائر، أمين الفتوى يجيب

تلاوة خاشعة بصوت الشيخ محمود الخشت من السيدة نفيسة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية