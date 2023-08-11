الجمعة 11 أغسطس 2023
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منوعات

في مزاد علني، ماسك يعرض لوحة تويتر والطائر الأزرق للبيع

لوحة تويتر، فيتو
لوحة "تويتر"، فيتو

في مزاد علني يقام خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر، يقوم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بيع لافتة "تويتر" التي كانت معلقة خارج مبنى الشركة قبل أن يغير اسمها إلى X، في مزاد علني.

يحمل المزاد عنوان "Twitter Randing"، ويقام عبر الإنترنت، ويضم تذكارات وفنونا وأصولا مكتبية.

584 قطعة للبيع

وأفاد الموقع الإلكتروني للمزاد، بأن هناك 584 قطعة للبيع، بما في ذلك علامات شعار الطائر الأزرق الشهير وأثاث المكاتب، والثلاجات، وآلات القهوة، ومجموعة متنوعة من الآلات الموسيقية، ولوحة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مع السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما.

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ومن بين اللافتات المعروضة للبيع؛ الشعار الذي كان معلقا على مبنى المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، بالإضافة إلى العديد من لافتات LED مع شعار الطائر وعلامات التصنيف وعلامات @، بالإضافة إلى طاولة خشبية على شكل طائر "تويتر"، ورف كتب على شكل علامة "هاشتاج #".

X  و X's

كان ماسك قد أعلن عن تغيير اسم "تويتر" إلى X، كما غير الصورة الرمزية لملفه الشخصي إلى شعار X، ونشر محتوى ترويجيا يضم X's.

يشار إلى أن ماسك اشترى المنصة رسميا في العام الماضي، ومنذ ذلك الحين، خضعت لعدد كبير من التغييرات التي أثارت الجدل، ومنها الحد من عدد الرسائل المباشرة التي يمكن للمستخدم إرسالها وعدد المشاركات التي يمكنهم رؤيتها.

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مزاد علني الملياردير الامريكي ايلون ماسك تويتر شعار الطائر الأزرق الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما شعار X

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