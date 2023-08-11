ماسك Vs زوكربيرج، كشف مكان نزال عملاقي التكنولوجيا الأمريكية

أعلن الملياردير إيلون ماسك مالك منصة تويتر، تفاصيل نزال الفنون القتالية المختلطة بينه وبين الأمريكي مارك زوكربيرج مالك مجموعة ميتا.

وقال ماسك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، إن إيطاليا ستحتضن النزال، وإن هذا النزال لن يتم تحت مظلة اتحاد الفنون القتالية يو إف سي، وإنما سيكون برعاية شركتيهما إكس وميتا، وأنه سيكون إحياءً للتاريخ الإيطالي العريق.

وأطلق ماسك على الموقعة المرتقبة اسم «نزال المحاربين»، تيمنا بالفيلم الأمريكي The Gladiator.

Advertisements

وأكد أنه تحدث مع رئيس الوزراء ووزير المجتمع الإيطاليين، بشأن النزال، مؤكدًا أن كل التفاصيل ستكون معلنة وواضحة، وأن بث النزال سيكون عبر منصات إكس وميتا.

وأشار ماسك إلى أن اللقاء سيبث على الهواء مباشرة وأنه سيعلن قريبا عن تاريخ النزال والتوقيت بعد الانتهاء من كافة التفاصيل.

إيلون ماسك Vs مارك زوكربيرج

يبدو أن تصريحات موقع التواصل الاجتماعي تويتر أشعلت صداما حقيقيا بين مالك موقع تويتر إيلون ماسك ومؤسس شركة ميتا مارك زوكربيرج، وأصبح الاثنان قاب قوسين أو أدنى من الالتقاء قريبا داخل إحدى حلبات المصارعة.

وأعلن رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة UFC دانا وايت، أن مالك موقع تويتر إيلون ماسك ومؤسس شركة Meta مارك زوكربيرج "جادان للغاية" بشأن خوض نزال في الحلبة.

وبحسب موقع «New York Post» الأمريكية، فقد كانت البداية عندما رد ماسك على تغريدة عن إعلان لشركة ميتا بشأن الاستعداد لمنافسة شركة تويتر.

إيلون ماسك يتحدي مارك زوكربيرج داخل حلبة المصارعة

وتحدى إيلون ماسك صاحب الـ 51 عامًا، مارك زوكربيرج مؤسس شركة ميتا البالغ من العمر 39 عامًا - وقال إنه مستعد للتغلب على رئيس Meta.

من جهته رد زوكربيرج على تحدي ماسك وطلب منه في منشور أن «يرسل له العنوان»، ليقوم ماسك بالرد بعبارة «فيجاس أوكتاجون».

وبحسب شبكة «BBC» البريطانية، أن زوكربيرج يتدرب بالفعل على فنون القتال المختلطة MMA، ونشر أنه استكمل أول دورة له للجو جيتسو الشهر الماضي.

نزال مارك زوكربيرج وإيلون ماسك

كذلك فأن إيلون ماسك كان يلعب الكاراتيه والتايكواندو والجودو والجو جيتسو البرازيلي عندما كان طفلًا، وفي إحدى المناسبات، شارك ماسك صورة لنفسه وهو يربح أمام مصارع السومو، إلا أنه غرد مؤخرا قائلا: "أنا لا أمارس الرياضة أبدًا، باستثناء التقاط أطفالي ورميهم في الهواء".

ولم يقدم تويتر أي بيان عندما اتصلت به بي بي سي للتعليق.

وانتشرت التبادلات مع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يناقشون من سيفوز بالمباراة، بينما نشر آخرون ميمات وكوميكسات بما في ذلك ملصقات مزيفة تعلن عن المعركة.