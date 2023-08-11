الجمعة 11 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تفاصيل الاعتداء على فريق الطوارئ الطبي بمعهد القلب بإمبابة

معهد القلب القومي،فيتو
معهد القلب القومي،فيتو

تعرض الفريق الطبي بقسم الطوارئ بمعهد القلب القومي التابع لهيئة المعاهد التعليمية بوزارة الصحة فجر اليوم الجمعة إلى اعتداء من قبل أهالي مريض.

 

وأوضح  مصدر مسئول بمعهد القلب القومي، أن أقارب المرضى تعدوا بالضرب على طبيب وممرضين داخل قسم الطوارئ ما أسفر عن إصابتهم بجروح بسيطة.

 

مشادة بين أقارب المريض والطبيب 

وبدأت  الواقعة بحدوث  مشادة  بين أقارب المريض الذي  يعاني من آلام في الصدر والطبيب بقسم الطوارئ، ثم احتد الأمر وتعدى أهالي المريض بالضرب والاعتداء اللفظي على الطبيب والممرضين.

 

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وقام فريق الأمن داخل المعهد  بإمساك أهل المريض بعد الاعتداء على الفريق الطبي بالمعهد، وتوجهوا إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

 

كانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت نشر مقطع فيديو للاعتداء على الفريق الطبي داخل معهد القلب القومي بإمبابة.

 

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الدكتور حسام عبدالغفار الخط الساخن 15335 حملة 100 يوم صحة هيئة المعاهد التعليمية وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكا

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