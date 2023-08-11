الجمعة 11 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

جمال شعبان يوضح أسباب إغماء الشيخ ماهر المعيقلي

الدكتور جمال شعبان،
الدكتور جمال شعبان، فيتو

حالة من الجدل أثارها تعرض الشيخ الدكتور ماهر المعيقلى، إمام وخطيب المسجد الحرام، للإغماء اليوم أثناء صلاة الجمعة.

وعلق الدكتور جمال شعبان استشارى كهرباء القلب، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على هذا الحدث محللا أسباب تعرض الشيخ المعيقلي للإغماء أثناء صلاة الجمعة اليوم.

جمال شعبان يعلق على أسباب إغماء الشيخ ماهر المعيقلي 

وقال شعبان: إن هناك أسبابا عديدة واحتمالات لإصابة إمام المسجد الحرام ماهر المعيقلي خلال صلاة الجمعة، بهذا الإغماء ، منها:-

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  • الإجهاد الحراري
  • تراجع مؤقت في الدورة الدموية للمخ
  • اختلال في كهرباء القلب
  • اختلال في الدورة التاجية للقلب
  • ازدياد نشاط العصب الحائر

وأضاف استشارى كهرباء القلب، أنه يجب بعد الإنعاش والإفاقة، قياس الضغط والنبض والتنفس ونسبة الأكسجين للشيخ المعيقلي، مع عمل رسم قلب وموجات صوتية علي القلب وقياس انزيمات القلب والسكر العشوائي والتراكمي، والكولسترول واليوريك اسيد ووظائف  الكلي، وأيضا عمل هولتر واختبار المنضدة المائلة، مقطعية ورنين على المخ والقلب، مشيرا أنه يمكن الحاجة إلى قسطرة للشرايين التاجية وكهرباء القلب، خاتما حديثه بكلمة “سلامتك يا مولانا”.

الدكتور ماهر المعيقلي، فيتو

ويذكر ان إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي تعرض لوعكة صحية اليوم أثناء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام أثارت مخاوف كل محبي العالم الجليل، خاصة أنه لم يستطع إثر الوعكة الصحية استكمال إمامته لصلاة الجمعة اليوم. 

تعرض الشيخ ماهر المعيقلي لإعياء وإرهاق أثناء خطبة الجمعة

وأصدر المتحدث الرسمي برئاسة الشئون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي بيانًا مشيرا إلى أن إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ  ماهر بن حمد المعيقلي، تعرض لإعياء وإرهاق في آخر الخطبة، وأول الصلاة، لم يستطع بعدها إكمال الصلاة، فتأخر، وأَتَم بالناس الصلاة رئيس رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب  المسجد الحرام الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

وقال البيان الصادر عن رئاسة الشئون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي: المشروع في مثل ذلك أن يتأخر ويقدم رجلًا من القوم يتم بهم الصلاة ويأتم هو به.

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بيان هام من المسجد الحرام حول تعرض الشيخ ماهر المعيقلي لوعكة صحية

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مشهد مهيب للحجاج في المسجد الحرام مع نهاية موسم الحج

وطمأن المتحدث الرسمي للرئاسة الجميع بأن الشيخ ماهر المعيقلي في خير وعافية وصحة جيدة ولله الحمد والمنة.

وأوضح مقطع فيديو نشرته قناة العربية الإخبارية أن رئيس الشئون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، أمّ بعد ذلك المصلين واستكمل صلاة الجمعة.

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الدكتور جمال شعبان الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي وعكة صحية صحة الصحة

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