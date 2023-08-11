الجمعة 11 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الصحة: إطلاق حملة مكثفة للتوعية بالمبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام السرطانية

حملة التوعية الصحية،فيتو
حملة التوعية الصحية،فيتو

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنظيم عدد من الفعاليات لرفع الوعي الصحي وتعريف المواطنين بأهمية الفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية بمحافظة الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات الحملة الرئاسية «100 يوم صحة».

 

الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية

 

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قامت اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، بتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والعلمية، لتشجيع المواطنين على الاستفادة بخدمات المبادرة، إلى جانب تدريب وتأهيل الفرق الطبية، وذلك في الفترة من 5 إلى 11 أغسطس الجاري.

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وأضاف «عبدالغفار» أن فرق التواصل المجتمعي قدمت رسائل التوعية لنحو 15 الف مواطن، من خلال عقد الندوات التثقيفية واللقاءات الفردية بالتجمعات والأماكن العامة والمساجد والكنائس، والنوادي ومراكز الشباب ومحطات القطارات في محافظة الإسكندرية، والساحل الشمالي.

وتابع «عبدالغفار» أن اللجنة نظمت ورش عمل للفرق الطبية في المستشفيات، لتدريب وتأهيل الفريق الطبي على إجراء وتطبيق مختلف الفحوصات للأورام التي تستهدفها المبادرة، حيث تم عقد ورشة عمل عن «الكشف المبكر وعلاج وتشخيص سرطان البروستاتا» بمستشفى رأس التين العام، وورشة عمل عن «الكشف المبكر وعلاج وتشخيص سرطان الرئة» بمستشفى صدر المعمورة، وورشة عمل عن «الكشف المبكر وعلاج وتشخيص سرطان عنق الرحم» بمستشفى جمال عبدالناصر للتأمين الصحي، وورشة عمل عن «الكشف المبكر وعلاج وتشخيص سرطان القولون» بمستشفى القباري.

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ونوه «عبدالغفار» إلى عقد ندوة للتعريف بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، تم خلالها الاستماع لمقترحات الفرق المشاركة في المبادرة مع توضيح آليات العمل في المبادرة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وذلك بحضور الدكتور إيهاب كمال مستشار الوزير للتعليم الطبي المهني، والدكتورة نيرفانا حسين رئيس قسم الأورام بجامعة حلوان ومقرر اللجنة العلمية للمبادرة، والدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

 

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100 يوم صحة الدكتور حسام عبدالغفار الأورام السرطانية بمستشفي صدر المعموره بمحافظة الاسكندرية قرارات العلاج على نفقة الدولة مستشفى القباري مستشفي صدر المعمورة

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