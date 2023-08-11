أمن المنافذ يحرر 55 قضية تهريب بضائع ونقد أجنبي

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة حملة أمنية مكبرة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة ضبط 55 قضية متنوعة في مجال التهرب الجمركي والنقد الأجنبي والهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات و1734 مخالفة مرورية متنوعة وتنفيذ 295 حكما قضائيا متنوعا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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تحرير 261 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

وعلى جانب آخر، فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 261 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جدير بالذكر بان قطاع أمن المنافذ يضطلع بتنفيذ العديد من المهام الشرطية والتى أبرزها

1- توسيع مفهوم التخطيط الأمني للمنشآت الواقعة بجانبى القناة بما يجابه أى إحتمالات طارئة أو أعمال تخريبية وكفيلًا بتحقيق المواجهة الفعالة والناجزة بوضع تصورات سابقة مدروسة تراعي كل الإحتمالات وسيناريوهات التعامل معها.

2- وضع خطة تنفيذ السياسة العامة للوزارة فى مجال تأمين الموانئ المصرية بأنواعها.

3- مراقبة تنفيذ هذه الخطة ومتابعة نتائجها واقتراح ما يتعين له من تعديلات عليها.

4- مراقبة قيام أجهزة القطاع المختلفة بواجبها والتأكد من إشرافها على كافة الأجهزة التابعة.

5-وضع ضوابط أمن النقل بالموانئ ( الجوية – البرية – البحرية – النهرية ) لبعض الاعتبارات الهامة التي يتم تنفيذها فى ضوء صدور المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ودخولها حيز التنفيذ الإجباري بجميع الموانئ واتخاذ بعض الإجراءات التنسيقية مع سلطات النقل البحرى والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

مهام قطاع أمن المنافذ

تأمين الركاب والأمتعة والبضائع الصادرة والواردة

تأمين الأسوار ومناطق الاقتراب والمنشآت والأهداف الحيوية

تأمين وسائل الانتقال المختلفة

التأمين ضد أخطار المفرقعات والشراك الخداعية

إصدار تصاريح دخول الموانئ والمراقبة الأمنية للعاملين بها والمترددين عليها

تلقى البلاغات الهامة من الهيئات والأفراد والرد عليها

التأمين في حالات الطوارئ والأزمات ومواجهة أي حالات للخروج على الشرعية