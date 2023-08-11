كابوس قتل الأطفال عرض مستمر.. ربة منزل تخنق ابنها بالدقهلية.. عاطل ينهي حياة طفل في الفيوم.. وأب يعذب ابنه حتى الموت في أوسيم

انتشرت في الفترة الاخيرة جرائم قتل الأطفال سواء بسبب محاولات الاعتداء الجنسي عليهم أو تصفية خلافات مع الوالدين أو حتى من قبل الوالدين أنفسهم لأسباب غير منطقية تأبى الحيوانات أن تقبل على مثل هذه الجرائم البشعة بقتل أطفال أبرياء لا ذنب لهم في الحياة إلا أنهم جاءوا في حياة لا ترحم الكبير ولا تعطف على الصغير أو حتى تتركه يعيش يواجه صعاب الحياة الأمر الذي يستلزم تكاتف كل مؤسسات الدولة الأمنية والاجتماعية والدينية والتعليمية لمواجهة هذه الجرائم بكل قوة وحسم.

ربة منزل تقتل طفلها فى الدقهلية

وتخلصت ربة منزل قرية كفر الروك التابعة لمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية من نجلها البالغ 4 أعوام خنقًا باستخدام إيشارب حريمي ووسادة وذلك انتقامًا من أهل زوجها بعد إدعاءها تحريضهم له وإشاعة سوء سلوكها.



وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين العام للعميد أيمن بدوي، مأمور المركز، بوصول الطفل "مصطفى الحفناوي عبده أمين"، 4 سنوات ومقيم قرية كفر الروك، جثة هامدة بصحبة والدته" إسراء.أ.ع"،23 عامًا، ربة منزل ومقيمة بذات القرية وبه تجمع دموي وسحجات بالرقبة من الأمام والخلف ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

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انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث، وبسؤال الأم قررت انها تقيم طرف والدها بعد سفر زوجها خارج البلاد وأنه حال إنقاذ نجلها تبين لها وفاته ولم تعلل سببًا للوفاة.

وكلف مدير المباحث بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام ومباحث مركز شرطة السنبلاوين لكشف غموض وتفاصيل الحادث وتبين أن وراء الواقعة قيام الأم بالتخلص من نجلها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وفي سوهاج، أقدم عامل على قتل نجلة شقيقه لسرقة قرطها الذهبي باستخدام رباط حذاء.

العثور على جثة الطفلة حبيبة في طهطا

وكان اللواء محمد شرباش محمد مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بالعثور على جثة طفلة بزراعات الذرة دائرة قرية الحريدية البحرية بمركز طهطا.

وتم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء محمد زين مدير مباحث الجنائية وتبين أن الجثة للطفلة حبيبة ون م - 5 سنوات - مسجاة على ظهرها بأرض زراعية منزرعة بمحصول الذرة ملك عبد الشافي م ح ا 45 عاما - عامل - وبمناظرتها تبين أنها ترتدي كامل ملابسها ووجود سحجه دائرية مكتملة حول الرقبة ووجود رباط حذاء ملفوف حول رقبتها.

وأفاد كل من والدتها دعاء ع ا م - 30 سنة - ربة منزل وعمها أحمد ن م م - 29 عاما- عامل بناء- اتهما عم المجني عليها علاء ن م م - 30 عاما - عامل بناء ومقيم بذات الناحية بارتكاب الواقعة.

حبس المتهم بقتل طفلة سوهاج

وتم ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

قتل طفل الفيوم لمنع محاولة التعدى عليه

فى محافظة الفيوم، أقدم عاطل على قتل طفل لمنعه من محاولة التعدي عليه وألقى القبض على المتهم.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد ورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طفل مذبوح وملقى في الطريق.

وانتقل على الفور ضباط الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة طفل يدعى "حمزه.ع " وتبين أنه مبلغ باختفائه خلال لعبه في الشارع لوقت متأخر.

وتمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم من ضبط المتهم حسين.ع.ح، بقتل الطفل حمزة عشري، 11 سنة، بعد اختفائه وتم العثور على جثته مذبوح بطريق عزبة خضير الزراعي بقرية كحك بحري التابعة لمركز يوسف الصديق.

وقالت والدة المجني عليه أن المتهم اصطحب نجلها إلى الأرض الزراعية وحاول الاعتداء عليه، وعندما قاومه انهال عليه طعنًا بسكاكين كانت بحوزته، فسدد له طعنات في البطن والرقبة.

أب يعذب ابنه حتى الموت فى أوسيم

فى محافظة الجيزة، تلقى قسم شرطة أوسيم بلاغا من رضوان غريب 32 سنة، موظف، عن وفاة نجل شقيقه الطفل يوسف رمضان، 11 سنة طالب بالصف الخامس الابتدائي.

وأن المتهم 30 سنة، سائق توك توك، وأنه جرد نجله من ملابسه وتعدى عليه بالضرب، بسبب أخذه أموال من زوجة عمه واللعب به في محل ألعاب إلكترونية وتغيبه عن المنزل، وبمجرد عودته تعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ، وتم التحفظ على جثة الطفل يوسف عارية ومليئة بالإصابات والكدمات، وتم اقتياد المتهم، وعرضه على النيابة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.