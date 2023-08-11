حادث تصادم بين سيارة وأتوبيس على طريق الإسكندرية - مطروح الساحلي (صور)
وقع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأتوبيس على طريق "الإسكندرية - مطروح" الساحلي وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.
وكانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكي أعلى طريق إسكندرية مطروح الساحلي.
وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور إلى مكان الحادث وتبين بالفحص إصابة شخصان جراء الحادث وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير محضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة.
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