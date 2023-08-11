الجمعة 11 أغسطس 2023
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حوادث

حادث تصادم بين سيارة وأتوبيس على طريق الإسكندرية - مطروح الساحلي (صور)

حادث الطريق الساحلى،
حادث الطريق الساحلى، فيتو

وقع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأتوبيس على طريق "الإسكندرية - مطروح" الساحلي وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

حادث تصادم بين سيارة وأتوبيس على طريق إسكندرية - مطروح الساحلي
حادث تصادم بين سيارة وأتوبيس على طريق إسكندرية - مطروح الساحلي
حادث تصادم بين سيارة وأتوبيس على طريق اسكندرية - مطروح الساحلى

وكانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكي أعلى طريق إسكندرية مطروح الساحلي.

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وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور إلى مكان الحادث وتبين بالفحص إصابة شخصان جراء الحادث وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير محضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

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حادث تصادم طريق اسكندرية - مطروح طريق اسكندرية - مطروح الساحلى غرفة عمليات المرور

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