الجمعة 11 أغسطس 2023
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رياضة

تقارير تكشف موعد إعلان مدرب السعودية

منتخب السعودية، فيتو
منتخب السعودية، فيتو

البطولة العربية،كشفت تقارير سعودية عن موعد إعلان المدير الفني الجديد لمنتخب السعودية الأول، في إطار التحضير لكأس آسيا 2023.

وذكر مراسل القنوات الرياضية السعودية، بأنه سيتم الإعلان عن مدرب المنتخب الوطني بعد نهاية البطولة العربية بأيام، إلا أنه لم يتحدد نظام المدرب الجديد، بشأن ما إذا تم التعاقد بشكل مؤقت أم دائم.

ويستعد الاتحاد السعودي لكرة القدم، نحو الإعلان عن المدير الفني الجديد للأخضر، في إطار الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا (قطر 2023)، والتي تقام خلال الفترة بين 12 يناير و10 فبراير 2024، حيث يشارك المنتخب السعودي في المجموعة السادسة أمام تايلاند وقيرجيزستان وسلطنة عمان.

فيما اختارت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، الحكم الدولي محمود البنا حكما رابعا في مباراة نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية بالبطولة العربية بين فريقي الهلال والنصر السعوديين والتي تقام في تمام السادسة مساء غد السبت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضي بالطائف.

ويتكون طاقم تحكيم المباراة من، المغربي رضوان جيد حكما للساحة، ويعاونه لحسن أزكاو و ومصطفى أكاركاد مساعدان، محمود البنا حكما رابعا، سمير الكزاز ومقران قواري حكما تقنية الفيديو  وأكرم زرهوني حكما خامسا.

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وقامت اللجنة المنظمة للبطولة العربية بتعديل موعد المباراة النهائية والتي ستقام السبت المقبل بين الهلال والنصر في نهائي سعودي خالص.

وقررت اللجنة المنظمة تقديم موعد نهائي  كأس الملك سلمان للأندية العربية بين الهلال والنصر، ليقام في الساعة 6 مساءً بدلًا من الساعة 9 مساءً يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

تردد قنوات SSC السعودية

القمر الصناعي: النايل سات
التردد: 12523.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: عربسات

التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز: – 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

الهدافون التاريخيون للبطولة العربية للأندية

سامي الجابر - 24 هدفًا
طلال المشعر - 16 هدفًا
هيكل قمامدية - 16 هدفًا
زبير السافي - 14 هدفًا
عبدالحليم علي - 13 هدفًا
مصطفى بيضوضان - 12 هدفًا
سعد الحارثي - 12 هدفًا
حمزة إدريس - 12 هدفًا
رومارينيو - 11 هدفًا
عبدالملك زياية - 10 أهداف

ودشن الاتحاد العربي لكرة القدم الكأس الذهبية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، في تيرا مول بمحافظة الطائف، في حضور مدير البطولة معيض الشهري ومدير فرع وزارة الرياضة بمحافظة الطائف عبدالله الزايدي، وذلك أمام مختلف الجماهير الرياضية.

وتعد هذه النسخة من الكأس جديدة بالكامل، صنعت خصيصًا لهذه البطولة، وترمز هوية الكأس إلى الشماغ السعودي، الذي يعد أحد مظاهر الزي الرسمي السعودي، ويعتلي الكأس مجسم لكرة قدم ذهبية، وفي الأسفل منه يبرز منحوتًا شعار بطولات الأندية العربية (أبطال العرب).

مواصفات كأس البطولة العربية

في حين، يبلغ وزن الكأس التي تمت صناعتها من قبل Sports Partners International
6.100 كجم، وارتفاعها 39.5 سم، ومصنوعة من النحاس البرونزي المطلي بماء الذهب الخالص من العيار 24.

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البطولة العربية الاتحاد السعودي لكرة القدم الاتحاد السعودي الإتحاد العربي لكرة الهلال والنصر السعوديين الهلال والنصر

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