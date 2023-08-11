الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

أسعار البقوليات اليوم الجمعة 11-8-2023 في الدقهلية

البقوليات اليوم،
البقوليات اليوم، فيتو

أسعار البقوليات، تواصل أسعار البقوليات في محافظة الدقهلية اليوم الجمعة   استقرار أسعارها بجميع منافذ البيع ومحلات العطارة على مستوى المحافظة.

وتقدم فيتو أسعار السلع الغذائية تلبية لرغبة المواطنين بالبحث عن أسعار السلع. 

وتنوعت الأسعار حسب الحجم في المحلات التجارية على النحو الآتي:

أسعار العدس

-سعر العدس المعبأ 500 جرام بمنافذ التموين 12 جنيها.

-وسعر الكيلو بمحلات العطارة من 48 إلى 60 جنيها، في المحلات التجارية الخاصة

Advertisements

أسعار البقوليات

-سعر الحمص في المحلات التجارية الخاصة، حبة صغيرة 44 جنيها.

-الحمص الحبة الكبيرة من 47 جنيها إلى 50 جنيهًا.

-سعر ذرة الفيشار 48 إلى 50 جنيها.

-سعر اللوبيا بلغ  50 إلى 60 جنيها.

-سعر الفاصوليا البيضاء من 58 جنيها إلى 68 جنيها.

أسعار البقوليات اليوم

- سعر الفول المدمس المعبأ 500 جرام بمنافذ التموين 8 جنيهات.

-سعر كيلو الفول المدمس في المحلات التجارية الخاصة من 26 إلى 33 جنيها.

-سعر لتر اللبن زنة 450 بلغ سعره 32 جنيها، وزنة 900 بلغ 42 جنيها.

أسعار المكرونة في أسواق الدقهلية

سعر المكرونة المعبأ 800 جرام، بمنافذ التموين 10.5 جنيه.

مكرونة داندى 300 جرام بسعر 7 جنيهات.

ريجاتا مكرونة 400 جرام بسعر 12 جنيها.

إيطاليانو مكرونة 400 جرام بسعر 12 جنيها.

الملكة مكرونة 400 جرام بسعر 10 جنيهات.

مكرونة مصرية 500 بسعر 14 جنيها.

سعر مكرونة 350 جراما بسعر 9 جنيهات.

عواد مكرونة كيلو 22 جنيها.

الملكة مكرونة كيلو 23 جنيها.

الكيس 800 جرام بسعر 17.75 جنيه في المحلات الخاصة.

بينما 400 جرام تباع في المحلات التجارية بسعر 10.5 جنيه.

والكيس 350 جراما يباع بسعر 6.75 جنيه.

- سعر كيلو المكرونة ولسان العصفور والشعرية الفاخر في المحلات التجارية بلغ من 18 إلى 25 جنيها.

أسعار السيراميك اليوم 11 / 8/ 2023

بالأرقام، تفاصيل زيادة أسعار الفائدة على الودائع في بنكي مصر والأهلي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

أسعار البقوليات اسعار البقوليات اليوم البقوليات اليوم البقوليات اليوم الجمعة أسعار السلع الغذائية اسعار البقوليا اسعار السلع اسعار العدس محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

أسعار الأسماك اليوم الجمعة 11-8-2023 في الدقهلية

مطالبات برلمانية بوقف إعادة تصدير القمح والدقيق للحفاظ على استقرار الأسعار

أزمات سوق السيارات عرض مستمر.. نقص المعروض وارتفاع الأسعار.. والأوفر برايس وعدم توافر قطع الغيار «أبرز الشكاوى»

مرضى خشونة الركبة تحت رحمة الدولار.. جراحات تغيير المفاصل تتأثر بـ"الورقة الخضراء" وزيادة قوائم الانتظار أبرز المؤشرات.. الأسعار تتضاعف و35 ألفا أقل سعر للمفصل فى المستشفيات الخاصة

الأكثر قراءة

لاعب جديد من الأهلي ينضم إلى سيراميكا كليوباترا

زواج من مسجون وضحك على شاعر وفضيحة مع مخرج، رجال فى حياة قيثارة الغناء نجاة الصغيرة

قرار كولر النهائي في رحيل محمد شريف عن الأهلي

مصرع شقيقتين بانقلاب سيارة عدة مرات بالتجمع

موعد انطلاق المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023

وزير المالية: قرار موديز يعكس نظرة متوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية المتخذة خلال الأشهر الماضية

أخبار مصر: مبرر غريب لأزمة السجائر، بيراميدز يحرض شيكابالا، ضربة جديدة للزمالك من ناشئ، سعر الدولار والذهب بعد ارتفاع التضخم

سعر السكر اليوم الجمعة 11-8-2023 في السوق المحلي

Advertisements

منوعات

المزيد

سك عملة جديدة في بريطانيا تحمل صورة الملك تشارلز الثالث

روسيا تبحث عن المياه في أبعد مكان (فيديو)

الأرقام لا تكذب، عدد غير مسبوق للانتحار بأمريكا في 2022، والسبب أزمة في الصحة العقلية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 11-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 11-8-2023

سعر السكر اليوم الجمعة 11-8-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار الشوفان اليوم الجمعة 11-8-2023 بالأسواق

شعبة المطاحن توضح أسباب استقرار أسعار طن الردة

المزيد

انفوجراف

برسائل مباشرة.. مفتي الجمهورية يضع روشتة حلول لأبرز قضايا المجتمع المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم عقد الزواج يوم الجمعة؟ الإفتاء تجيب

5 أدعية مأثورة عن النبي في الدعاء للميت

تفسير رؤية الواعظ في المنام وعلاقتها بالتخلص من الحزن والضيق

المزيد
الجريدة الرسمية