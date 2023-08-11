الجمعة 11 أغسطس 2023
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محافظات

الشباب والرياضة بالدقهلية تحصل على درع التميز بختام ملتقى المراجعة الداخلية والحوكمة

جانب من التكريم لشباب
جانب من التكريم لشباب الدقهلية، فيتو

تسلمت الدكتورة منى عثمان  وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، درع التميز المؤسسي على مستوي المديريات، فى ختام فعاليات ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة.

واختتمت وزارة الشباب والرياضة فعاليات النسخة الثانية من ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة، والذى أقيم بالمركز الأولمبى بالمعادى فى الفترة 8-10أغسطس الجارى بمشاركة مديري إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة والعاملين بمديريات الشباب والرياضة.

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كما تم تكريم إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، في حضور شكري المغازي مدير عام إدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية، ونبيله عبد المقصود المفتش المالي والإداري بادارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور محمود عبد الهادي.

وأناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كلا من اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والأستاذ محمد سعيد مازن القائم بأعمال الوكيل الدائم لحضور حفل ختام النسخة الثانية من الملتقى.

أوضح اللواء عبد الرحمن  شلش أن وزارة الشباب والرياضة تشهد في عهد الوزير الدكتور  أشرف صبحي طفرة  في المشروعات الشبابية والرياضية تتسم بقيم الحوكمة وتستند على مبادىء الشفافية والنزاهة، مؤكدًا على دعم الوزير الدائم للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

ونقل شلش تحيات  وزير الشباب والرياضة  الى جميع المشاركين متمنين لهم التوفيق فى أداء عملهم الفترة المقبلة بالشكل الذى يحقق رؤية وسياسة الوزارة على صعيد الحوكمة والشفافية.

من جانبها،  أكدت دينا بيومي مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة أن الملتقى عقد على مدار ثلاثة أيام ناقش خلالها عددًا من الموضوعات قدمها مجموعة من الخبراء في مجال الحوكمة، مشيرة إلى  أهمية الشراكات التي قامت بها وزارة الشباب والرياضة مع الجهات الحكومية المختصة بعمل المراجعة الداخلية والحوكمة ومنها  هيئة الرقابة الإدارية، وزارة المالية، المعهد القومي للتخطيط، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وفي ختام فعاليات الجلسة الأخيرة للملتقى،  قدمت دينا بيومي درع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة الى كل من اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذ محمد سعيد مازن القائم بأعمال الوكيل الدائم، والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية.

وشهد حفل الختام عرض فيديو حول أبرز المحاور التى تناولتها جلسات الملتقى، ونبذة من الكلمات الرئيسية التى شهدها، وعرض التوصيات، فضلا عن القيام بتوزيع الشهادات على المشاركين.

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