بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاستعدادات المتعلقة باستضافة مصر رالي جامبول 3000 Gumball3000 الدولي وهو حدث سنوى يقام على الطرق العامة لمسافة 3000 ميل (4800 كيلو متر) بمشاركة العديد من المشاهير الدوليين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة مع كل من ماكسميلين كوبر مؤسس الرالي، وأحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، وأعضاء الإدارة، وفريق العمل الإنجليزي القائم على التنفيذ، وكل من محمد سلام وعلى حسنى من اللجنة المنظمة المحلية.

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وزير الشباب والرياضة يبحث استعدادات استضافة رالي جامبول 3000 الدولي، فيتو

ومن المقرر إقامة الرالى Gumball3000 خلال شهر سبتمبر من العام المقبل، حيث يشارك سنويًا أكثر من 120 سائقا بسيارتهم المتميزة يسافرون عبر الطرق العامة.

وزير الشباب والرياضة يبحث استعدادات استضافة رالي جامبول 3000 الدولي، فيتو

وتم التخطيط لرالي Gumball3000 لعام 2024 بدءًا من أهرامات الجيزة في مصر، وسيمتد السباق من القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ ثم إلى الأردن، ومن ثم الطيران إلى تايلاند والقيادة حتى وصوله إلى سنغافورة لحضور سباق فورمولا 1 بسنغافورة.

وزير الشباب والرياضة يبحث استعدادات استضافة رالي جامبول 3000 الدولي، فيتو

ونظرًا لشهرة مصر بكرة القدم، يتم التخطيط لإقامة مباراة كرة قدم خيرية في مصر عن طريق مؤسسة Gumball3000.

وزير الشباب والرياضة يبحث استعدادات استضافة رالي جامبول 3000 الدولي، فيتو

وقامت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الوزارت المعنية منها "الداخلية ، الآثار"، لاصدار التصريحات اللازمة، والترويج للحدث بالشكل الأمثل، إضافة إلى التنسيق مع شركة العاصمة الإدارية لمرور الرالى بها فى جولته بمصر.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة تنظيم الرالى على أعلى مستوى أسوة بمختلف الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية التى تستضيفها مصر على مدار العام، مشيرا الى المتابعة مع المنظمين محليا ودوليا لاتمام كافة الإجراءات وتوفير كل التجهيزات لتحقيق النجاح للرالي.

لفت الوزير إلى دور الرالى فى الترويج للسياحة بمصر عن طريق رياضة السيارات، وانطلاقا من الدور الإيجابى للسياحة الرياضية، مرحبًا بمؤسس الرالى وثقة المسئولين فى إمكانيات مصر التنظيمية لهذه الفعالية الكبرى.

من ناحية أخرى، التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لبحث التعاون المشترك بين الطرفين.

تفاصيل لقاء وزير الشباب والرياضة مع رئيس البورصة

ناقش الاجتماع سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبورصة المصرية من خلال برامج نشر الوعي بالبورصة المصرية داخل الأندية ومراكز الشباب فى ضوء توجه الدولة نحو تطبيق الشمول المالي.

لقاء وزير الشباب والرياضة مع رئيس البورصة، فيتو

وشهد اللقاء اقتراح تعميم فكرة الانتخابات الإلكترونية في الجمعيات العمومية للأندية الرياضية، وطرح شركات الخدمات الرياضية في البورصة المصرية.

لقاء وزير الشباب والرياضة مع رئيس البورصة، فيتو

أثنى وزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر مع البورصة المصرية والسعي نحو تكثيف البرامج والمشروعات المشتركة خلال الفترة المقبلة في إطار النجاحات التى تحققت على مستوى برامج التوعية المالية التي تم تنفيذها الفترة الماضية.

لقاء وزير الشباب والرياضة مع رئيس البورصة، فيتو

وكلف الدكتور أشرف صبحى المعنيين بالوزارة لمتابعة كافة مخرجات اللقاء ووضع خطة تنفيذية للأنشطة المشتركة التى يتم الاتفاق على تنفيذها الفترة المقبلة استثمارا للتعاون المثمر مع البورصة المصرية، لتعزيز الوعى بالحوكمة والشفافية على مستوى مختلف المؤسسات التابعة للوزارة.

لقاء وزير الشباب والرياضة مع رئيس البورصة، فيتو

من جانبه، صرح رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق بين البورصة المصرية ووزارة الشباب والرياضة من أجل تعزيز مساهمة منظومة سوق المال في دعم وتطوير الاستثمارات في كافة المجالات الرياضية، وتمكين وزارة الشباب والرياضة من الاستفادة من الأصول الضخمة التي تمتلكها.

لقاء وزير الشباب والرياضة مع رئيس البورصة، فيتو

كما أوضح الدكاني أن لدى شركة مصر لنشر المعلومات (المملوكة للبورصة المصرية) العديد من الحلول التقنية التي تعزز من ممارسات الحوكمة ومستويات الشفافية من خلال التمكن من انعقاد وإدارة الجمعيات العامة ومجالس الإدارة بشكل رقمي فعال وكفء، بما يعمل على توفير جزء كبير من تكاليف الانتقال والإقامة وأيضا توفير عدد كبير من ساعات العمل المرتبطة بتلك الفعاليات بما يؤدي إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وقال الدكاني أن البورصة المصرية تستهدف الوصول إلى مختلف فئات الشباب في كافة مناطق الجمهورية لرفع مستوى الوعي بطبيعة عمل البورصة والدور الهام الذي تقوم به داخل المنظومة الاقتصادية للدولة، وأيضا تغيير الصورة الذهنية القديمة للبورصة وتعريف الشباب بالمزايا والعوائد التي يمكنهم تحقيقها عن طريق استثمارهم في سوق الأوراق المالية.