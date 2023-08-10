الجمعة 11 أغسطس 2023
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خارج الحدود

دوي انفجارات في قاعدة أمريكية بسوريا

قاعدة أمريكية في
قاعدة أمريكية في سوريا، فيتو

ذكرت وسائل إعلام محلية سورية، اليوم الخميس، أن هناك دوي انفجارات قوية تم سماعه في القاعدة الأمريكية بريف الحسكة الجنوبي.


دوي انفجارات في قاعدة امريكية في سوريا 

ومن جانبها ذكرت صحيفة ناس العراقية باندلاع حريق ضخم في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، ما أسفر عن أضرار مادية، دون وقوع إصابات بشرية.

 

وذكرت مديرة المخيم، جيهان حنان، في تصريحات صحفية، أن النيران انتشرت في 10 خيام حتى وصلت إلى مركز تابع لمنظمة ترعى الأطفال، كما لفتت إلى احتراق الحاوية التي يستخدمها المركز أيضا.

 

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وأضافت أن السبب وراء اندلاع الحريق لا يزال مجهولا، مشيرة إلى أن قوة الشرطة الكردية المحلية المعروفة باسم "الأسايش" أحضرت صهاريج من خارج المخيم لإخماد النار.


ويضم مخيم الهول حوالي 51 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، ومن بينهم زوجات وأرامل وأفراد عائلات إرهابيي تنظيم "داعش"، معظمهم من السوريين والعراقيين.


ويوم الثلاثاء الماضي، أكد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق بوقوع انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون بسيارة خاصة في ضاحية يوسف العظمة بريف دمشق بسوريا.

 

انفجار عبوة ناسفة في سوريا 

ونقلت صحيفة اخبار سوريا عن رئيس بلدية ضاحية يوسف العظمة محمد علوش قوله بأن انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة أحد الأشخاص أمام منزله، أدى إلى بتر قدمه اليمين وهو الآن بحالة مستقرة.

 

وفي سياق آخر؛ فقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل عشرة عناصر من قوّات الجيش العربي السوري في هجوم شنّه تنظيم "داعش" استهدف حواجز لهم في محافظة الرقة في شمال سوريا.

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