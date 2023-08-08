الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

أردوغان: منعنا تشكيل دويلة إرهابية من خلال عملياتنا في شمال سوريا

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده منعت تشكل دويلة إرهابية عند حدودها الجنوبية من خلال عملياتنا في شمال سوريا، مؤكدا أيضا على مواصلة ضرب المنظمات الإرهابية في شمال العراق.

 

ضرب المنظمات الإرهابية في شمال العراق

وفي كلمة له خلال الاجتماع الرابع عشر للسفراء الأتراك حول العالم، المنعقد في العاصمة التركية أنقرة، قال رجب طيب أردوغان: "من خلال عملياتنا في شمال سوريا، منعنا تشكل دويلة إرهابية عند حدودنا الجنوبية".
وأضاف أردوغان: نواصل ضرب المنظمات الإرهابية في شمال العراق، حيث تهدد سيادة ووحدة الأراضي العراقية.

 

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وفي أحدث التطورات بشأن أزمة انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب، قال أردوغان، إن إعادة العمل بـمبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب، مرتبطة بتنفيذ الغرب لتعهداته، مؤكدا أن بلاده تسعى لحل الخلافات القائمة عبر الحوار.


وأكد أردوغان: "الأسبوع الماضي أجريت محادثات مهمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونعمل على تطبيق الجزء المتعلق بروسيا في اتفاق تصدير الحبوب".


الموقف التركي من الأزمة الأوكرانية

وقال إن تركيا هي الدولة الوحيدة التي جمعت الطرفين الروسي والأوكراني على طاولة واحدة منذ بدء الأزمة، مشددا على أن "الموقف التركي من الأزمة الأوكرانية منذ يومها الأول، كان واضحا وثابتا ومبدئيا، وشكل إلهاما للدول حول العالم".


وأوضح أردوغان: "نحن لا ننحني للضغوط من أي طرف، ولا نسعى للصراع مع أي طرف، بل نسعى لزيادة أصدقائنا وحل الخلافات القائمة عبر الحوار".


روسيا مستعدة للعودة إلى صفقة الحبوب

وكان قد سبق للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن أكد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، استعداد روسيا للعودة إلى صفقة الحبوب في حال تنفيذ الغرب لالتزاماته ذات الصلة.


يشار إلى أن صفقة الحبوب توقفت في 18 يوليو، بعد أن أخطرت روسيا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بنيتها وقف العمل بها.


الغرب لم يفِ بالتزاماته بموجب الصفقة

من جانبه، كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أشار في وقت سابق، إلى أن الغرب لم يف بالتزاماته بموجب الصفقة على الرغم من جهود الأمم المتحدة.


وقد أشار بوتين عدة مرات إلى أن الغرب استغل الصفقة لاستيراد القسم الأكبر من الحبوب لسد احتياجاته، في حين أن هدف الصفقة الرئيسي هو إمداد الدول الفقيرة والمحتاجة بالحبوب، وهذا الشرط لم يتحقق أبدا.


مقترح أوكراني لاستئناف الاتفاقية

وقبل أسابيع، تلقت تركيا مقترحًا أوكرانيًّا لاستئناف اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية دون مشاركة روسيا بها، وفق ما نقلته وكالة "نوفستي" الروسية.

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