الخميس 10 أغسطس 2023
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رياضة

روما يعلن رسميا انتقال نجمه إلى أهلي جدة السعودي

روما الإيطالي، فيتو
روما الإيطالي، فيتو

أعلن نادي روما، مساء اليوم الخميس، رحيل أحد لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلى صفوف أهلي جدة السعودي.

وكان نادي أهلي جدة السعودي، قد أعلن توصله لاتفاق مع روما، على ضم المدافع البرازيلي روجر إيبانيز، لينضم اللاعب بصفقة بيع نهائي.

وذكر روما في بيان عبر موقعه الرسمي: "وصل المدافع البرازيلي باللونين الأصفر والأحمر في يناير 2020، وظهر إيبانيز في 149 مباراة سجل فيها 9 أهداف لفربق روما".

وأضاف: "لقد كان إيبانيز في التشكيلة التي لعبت في 25 مايو 2022 ونالت لقب دوري المؤتمر الأوروبي التاريخي بعد التغلب على فينورد.. نتمنى لك حظا موفقا روجر".

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ويفتتح أهلي جدة والحزم، الصاعدين هذا الموسم إلى دوري روشن السعودي، المسابقة بمواجهة مرتقبة غدا الجمعة، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

وينتظر أن يدفع الأهلي بنجومه الجدد، رياض محرز، فيرمينو، إدوارد ميندي، ماكسيمين، بينما قد يغيب كيسي بسبب عدم الجاهزية.

أهلي جدة يعلن ضم كيسي من برشلونة

استقبل فريق أهلي جدة السعودي لاعبه الجديد الايفواري فرانك كيسي القادم من برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وظهر كيسي مرتديا الجلباب العربي وحرص على تناول القهوة والتمور السعودية في أول ظهور له في المملكة العربية قبل توقيع العقود.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني عن انتقال لاعب وسطه فرانك كيسي إلى أهلي جدة السعودي مقابل 12.5 مليون يورو.

وقال برشلونة في بيان رسمي: يريد نادي برشلونة أن ينتهز هذه الفرصة ليشكر فرانك علنًا على التزامه وتفانيه، ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في المستقبل.

 

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