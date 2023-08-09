الإحصاء: 11.7 مليون سائح زاروا مصر خلال 2022 بإيرادات 10.7 مليار دولار

عادت الحياة من جديد للسياحة المصرية، وبدأت تتعافى بعد سنوات من الضعف نتيجة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم خلال السنوات الماضية.

11.7 مليون سائح من مختلف دول العالم

وزار مصر خلال العالم الماضي نحو 11.7 مليون سائح من مختلف دول العالم مقابل 8 ملايين سائح خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 46.6%، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات.

السائحون الأوروبيون استحوذوا على النصيب الأكبر من السائحين الوافدين لمصر

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وأوضح الإحصاء أن السائحين الأوروبيين استحوذوا على النصيب الأكبر من السائحين الوافدين لمصر خلال عام 2022، حيث بلغ عددهم 7.3 مليون سائح بنسبة 62.6 % من إجمالي عدد السائحين، يليهم العرب 3.1 مليون سائح بنسبة 26.4%، ثم الأمريكيين 676 ألف سائح بنسبة 5.8%، وأخيرًا سائحين من دول أخرى 619 ألف سائح بنسبة 5.3 %.

عدد الليالي السياحية

وسجل عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحين الوافدين لمصر من مختلف دول العالم 131 مليون ليلة سياحية خلال عام 2022 مقابل 93.8 مليون ليلة سياحية عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 39.7%.

قيمة إيرادات السياحة

وبلغت قيمة إيرادات السياحة 10.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 4.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 121.1%.

بدء تطبيق منظومة التذاكر الإلكترونية بقصر البارون ومتحف المركبات الملكية

على صعيد آخر، واستكمالًا لاستراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي الشامل وتفعيلًا لتوجهات الدولة المصرية للتحول الرقمي وتعميق المدفوعات غير النقدية، بدأت وزارة السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، تشغيل منظومة التذاكر الإلكترونية بدلا من الورقية وتطبيق نظام الدفع الحصري باستخدام الكروت البنكية بأنواعها كافة لشراء تذاكر زيارة كل من قصر البارون بمصر الجديدة ومتحف المركبات الملكية ببولاق وقصر محمد على بالمنيل، وذلك مع وقف السداد النقدي بالكامل والتعامل من خلال الكروت البنكية فقط.

تشغيل منظومة التذاكر الإلكترونية

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أهمية هذه الخطوة التي باتت تؤتي ثمارها في المواقع الأثرية والمتاحف التي تم تطبيق هذا النظام بها، إذ ساهمت بشكل كبير في تحسين التجربة السياحية لزائري هذه المواقع والمتاحف، وجعل عملية الدخول بها أكثر سهولة ويسر، مع إحكام الرقابة على حركة الزيارة.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار دور الوزارة باعتبارها رقيب ومنظم لصناعة السياحة في مصر، بالإضافة إلى التأكد من أن الدخل الدولاري يتخذ مساره في القطاع المصرفي المصري وزيادة تدفق العملة الأجنبية به.