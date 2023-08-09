الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

الإحصاء: 11.7 مليون سائح زاروا مصر خلال 2022 بإيرادات 10.7 مليار دولار

اللواء خيرت بركات،
اللواء خيرت بركات، فيتو

عادت الحياة من جديد للسياحة المصرية، وبدأت تتعافى بعد سنوات من الضعف نتيجة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم خلال السنوات الماضية.

 11.7 مليون سائح من مختلف دول العالم  

وزار مصر خلال العالم الماضي نحو 11.7 مليون سائح من مختلف دول العالم مقابل 8 ملايين سائح خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 46.6%، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات.

السائحون الأوروبيون استحوذوا على النصيب الأكبر من السائحين الوافدين لمصر 

Advertisements

وأوضح الإحصاء أن السائحين الأوروبيين استحوذوا على النصيب الأكبر من السائحين الوافدين لمصر خلال عام  2022، حيث بلغ عددهم 7.3 مليون سائح بنسبة 62.6 % من إجمالي عدد السائحين، يليهم العرب 3.1 مليون سائح بنسبة 26.4%، ثم الأمريكيين 676 ألف سائح بنسبة 5.8%،  وأخيرًا سائحين من دول أخرى 619 ألف سائح بنسبة 5.3 %.

عدد الليالي السياحية

وسجل عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحين الوافدين لمصر من مختلف دول العالم 131 مليون ليلة سياحية خلال عام 2022 مقابل 93.8 مليون ليلة سياحية عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 39.7%.

قيمة إيرادات السياحة

وبلغت قيمة إيرادات السياحة 10.7 مليار دولار خلال العام المالي  2021 / 2022 مقابل 4.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 121.1%.

الإحصاء: 4.3 % ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري شهر مايو 2023

جهاز الإحصاء يعلن عن الإصدار الجديد من كتيب مصر فى أرقام 2023

 

بدء تطبيق منظومة التذاكر الإلكترونية بقصر البارون ومتحف المركبات الملكية

على صعيد آخر، واستكمالًا لاستراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي الشامل وتفعيلًا لتوجهات الدولة المصرية للتحول الرقمي وتعميق المدفوعات غير النقدية، بدأت وزارة السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، تشغيل منظومة التذاكر الإلكترونية بدلا من الورقية وتطبيق نظام الدفع الحصري باستخدام الكروت البنكية بأنواعها كافة لشراء تذاكر زيارة كل من قصر البارون بمصر الجديدة ومتحف المركبات الملكية ببولاق وقصر محمد على بالمنيل، وذلك مع وقف السداد النقدي بالكامل والتعامل من خلال الكروت البنكية فقط.

 تشغيل منظومة التذاكر الإلكترونية

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أهمية هذه الخطوة التي باتت تؤتي ثمارها في المواقع الأثرية والمتاحف التي تم تطبيق هذا النظام بها، إذ ساهمت بشكل كبير في تحسين التجربة السياحية لزائري هذه المواقع والمتاحف، وجعل عملية الدخول بها أكثر سهولة ويسر، مع إحكام الرقابة على حركة الزيارة.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار دور الوزارة باعتبارها رقيب ومنظم لصناعة السياحة في مصر، بالإضافة إلى التأكد من أن الدخل الدولاري يتخذ مساره في القطاع المصرفي المصري وزيادة تدفق العملة الأجنبية به.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عدد الليالي السياحية سياحة المصرية

الأكثر قراءة

الأهلى، تفاصيل مفاجأة كولر في الموسم القادم

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث

أيمن يونس يدعم شيكابالا ويطالب المجلس بالاستقالة ورد مفاجئ من أحمد مرتضى

ننشر تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الزمالك

كتاب الأضواء يتصدر تويتر بعد وصول سعره لـ 670 جنيها ومتابعون: هنقعد عيالنا في البيت

غرفة شركات السياحة تعلن موعد فتح باب وتفويج رحلات العمرة

المحامية المتهمة بقتل طبيب الساحل تروي تفاصيل علاقتها بالمتهم الرئيسي

صلاح محسن على قائمة الانتظار في الأهلي

Advertisements

منوعات

المزيد

إعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأربعاء 9-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

قطيع من الأغنام يعبر طريقا رئيسيا في ولاية أمريكية بقوة القانون (فيديو)

اكتشاف مثير، سرعة كوكب المريخ تتزايد

الحكم على بارون المخدرات الكولومبي أوتونييل بالسجن 45 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

اتحاد الصناعات يوضح أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 9-8-2023

سعر السكر اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مواعيد انطلاق الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: قراءة سورة الإخلاص 3 مرات لا تعادل ختم القرآن

تفسير حلم المرأة الصلعاء فى المنام وعلاقته بالفشل

ما حكم منع الزوج زوجته من زيارة أهلها؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية