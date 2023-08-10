الخميس 10 أغسطس 2023
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محافظات

تفاصيل اتهام موظفة بالدقهلية لخطيبها بتهديدها وخدش حيائها

تحقيق، فيتو
تحقيق، فيتو

اتهمت موظفة بإحدى المصالح الحكومية بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، في محضر رسمي بقسم تكنولوجيا المعلومات  خطيبها السابق- مدرس بكلية التجارة بتهديدها وخدش حيائها بعبارات تتضمن سبا وقذفا وتهديدا عبر تطبيق "واتس أب" وذلك بعد انفصالهما.


وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم تكنولوجيا المعلومات من"س.ع"، موظفة، 42 عامًا، بتضررها من خطيبها السابق ويدعى"محمد.ص.م"،43 عامًا، مدرس بكلية التجارة ومقيم أول المنصورة بإرسال رسائل على هاتفها الخاص بها عبر تطبيق"واتس آب" يتضمن عبارات سب وقذف بالفاظ خارجة وتهديد لها.

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وأقرت الشاكية انها كانت مخطوبة للمتهم وانفصلا الا انه قام بمراسلتها عبر تطبيق "واتس اب" وارسل لها عبارات سب وقذف وتهديد مما سبب لها اضرار معنوية وأدبية جسيمة.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى التنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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