لتجنب الحبس والغرامة، خطوات التصالح في محضر سرقة التيار الكهربائي

يقع الكثير من المواطنين في أخطاء كثيرة لعدم معرفتهم بـعقوبة سرقة التيار الكهربائى مما يجعلهم تحت طائلة القانون ويبحث كثير من المواطنين عن خطوات التصالح في محضر سرقة التيار الكهربي عبر محرك البحث الشهير «جوجل» وذلك عقب معرفتهم بالعقوبة التي أقرها القانون بشأن ذلك الأمر وهي الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

خطوات التصالح في محضر سرقة التيار الكهربائي

تبدأ الواقعة مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة مع فصل الصيف خاصة مما يزيد استهلاك الكهرباء في ظل الحاجة إلى تشغيل التكييف والمراوح المختلفة طوال اليوم، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء أو معدل شحن كارت الكهرباء بالنسبة العداد مسبق الدفع.

Advertisements

قانون سرقة التيار الكهربائي

ويقوم هؤلاء المواطنين بسرقة التيار الكهربائي حتى لا يدفعون مبالغ مرتفعة في فواتير الكهرباء المقررة عليهم ولكن هذا الأمر لا يدوم طويلا لأنها جريمة يعاقب عليها القانون حيث تنسق شركات توزيع الكهرباء مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء لشن حملات مستمرة وضبط سارقى التيار، وتحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

التظلم في محضر سرقة التيار الكهربائي

وتستعرض " فيتو " خطوات التصالح في محضر سرقة التيار الكهربي حيث يجب اتباع عدة طرق التظلم أو التصالح، في النقاط التالية:

يقدم المواطن تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في حال وجود مبالغة في قيمة الغرامة.

وعند تجاهل محضر سرقة التيار الكهربي، يحول المحضر للنيابة، وتصل العقوبة إلى الحبس في حالة عدم التصالح.

وفي حال تحويل المحضر للنيابة يقوم المواطن بتقديم طلب للتصالح، ودفع الغرامة كاملة، لتجنب توقيع عقوبة الحبس علما بأن غرامات سرقات التيار الكهربائي لا يمكن تقسيطها.

ويجب العلم أنه في حالة تكرار السرقة وتحرير محضر آخر تغلظ العقوبة

قرار لجنة فض التظلمات في محضر سرقة التيار

وتقبل شركات التوزيع الكهرباء التظلم، وتحيله إلى لجنة “فض التظلمات”، وبعد بحثها تصدر عدة قرارات هي

– يتم إعادة المعاينة على الطبيعة، بعد ندب فني آخر لتحديد قوة القوى المحركة المستهلكة للتيار.

– وتقسيط مبلغ الغرامة، والآخر الخاص بالاستهلاك الحقيقي.

– إلى جانب إعفاء “المتهم” من تلك المبالغ في حال تبين أن الشخص المتهم ليس المستفيد الحقيقي، أو ليس هو مرتكب الجريمة.

ويكون المتظلم ملزمًا بتنفيذ قرار لجنة كبار المشتركين من خلال القرارات التالية، حتى يجرى التصالح على غرامة سرقه الكهرباء من دفع المبلغ كاملا أو دفع المبلغ بعد تخفيضها أو محاسبة المتظلم عن سرقة التيار الكهربائى