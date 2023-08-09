تحرير 13 محضر إشغال خلال حملة مكبرة بالأقصر

شنت شرطة المرافق برئاسة العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، حملة مكبرة استهدفت مناطق سوق الصنايع، ابوالجود، المدينة، معدية الأهالي، موقف أرمنت، موقف الأقاليم، تنفيذا لتكليفات اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر.



وأسفرت الحملة عن تحرير ١٣ محضر إشغال، ٤ محاضر باعة جائلين، ٦ محاضر نظافة عامة، وضبط ٤ ميكروفون تسبب إزعاج، و١١ محضر مضبوطات متنوعة، و٢٩ محضر إزالات إدارية، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي مركز ومدينة الأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

كما قاد اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، حملة أمنية مكبرة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، لتفقد الحالة الأمنية والمرورية ولتحقيق السيولة المرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين بالمشاركة مع الجهات المعنية.

شارك بالحملة ضباط وأفراد إدارة البحث الجنائي ومباحث التموين ومركز إسنا والمرور والحماية المدنية والمرافق وقوات الأمن، والتي أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية مما لاقى ذلك استحسان المواطنين بمركز ومدينة إسنا بالتواجد الأمني الفعال.

واستهدفت الحملة المكبرة عددًا من المناطق التابعة لدائرة المركز، لضبط الخارجين عن القانون وحائزي ومتجري المواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم، وإعادة الانضباط للشارع الإسناوي.

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