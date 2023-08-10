الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملفات وحوارات

مصير الاقتصاد العالمي بعد خفض التصنيف الائتماني لأمريكا.. توقعات بحدوث أزمات اقتصادية.. وخبير يوضح مدى تأثر مصر بحدوث أي خلل لاقتصاد واشنطن

الاقتصاد الأمريكي،
الاقتصاد الأمريكي، فيتو

خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية من AAA  إلى AA+ الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى هذا القرار والنتائج المترتبة عليه، وما هو مصير الاستثمارات ومعدلات النمو الاقتصادي بالدول الناشئة، وتأثير هذه النتائج على معدلات التضخم العالمية والنمو الاقتصادي وسعر صرف الدولار وتوافر النقد الأجنبي.

 

مصير الاقتصاد العالمي بعد خفض التصنيف الائتماني لأمريكا

من جانبها قالت الدكتورة هدى الملاح مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسة الجدوى، إن أهم الأسباب التي دفعت وكالة "فيتش" إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية هو التغير الذي نشهده في مختلف النواحي الاقتصادية. 

 

كما أن الدولار لن يكون هو القوة المؤثرة والمهيمنة خلال السنوات القادمة، خاصة في ظل سعي مجموعة "بريكس" لتفعيل دور العملات الخاصة بدول الأعضاء المشاركة بها ، واعتمادها في عمليات التبادل التجاري.

 

Advertisements

 

قوى اقتصادية جديدة على الساحة

وأضافت خلال تصريحات خاصة لـ فيتو، أن الدولار ستقل أهميته بشكل كبير بمجرد تفعيل دور هذه المجموعة، خاصة مع وجود قوى اقتصادية جديدة ظهرت على الساحة، أثرت على موازين الاقتصاد العالمي، في ظل سعي روسيا لتقليل سيطرة الدولار وهيمنته على السوق العالمي، فكل هذه العوامل لها تأثير كبير على اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة القادمة.

مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، فيتو

خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة

وأكدت على ضرورة العمل على زيادة الصادرات وتحجيم الاستيراد من الخارج، لتقوية الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات النمو وقلة نسب البطالة، وذلك من خلال الاهتمام بالصناعات الصغيرة وعمل دراسة جدوى لها والعمل على تمويلها، وتسهيل كافة العقبات أمام المستثمر المصري للوصول إلى نسبة الصادرات المستهدفة، وذلك من خلال وضع خريطة استثمارية بشكل صحيح للوصول إلى النتائج المستهدفة.

 

إصلاح بيئة ممارسة الأعمال لدمج الاقتصاد غير الرسمي 

وأشارت إلى أهمية تفعيل دور الكوادر البشرية من الخبراء والمتخصصين للاستفادة منهم في هذه المشروعات، والعمل على تصنيع البدائل بدلا من استيرادها من الخارج، والاعتماد على السلع البديلة عند الحاجة مما يساهم في تنوع المصادر وعدم الاعتماد على سلعة أو مصدر واحد، والعمل على إنشاء وحدة ضرائب لهذه المشروعات الصغيرة، على أعلى المستويات ووجود كوادر مدربة لإصلاح بيئة ممارسة الأعمال، لدمج الاقتصاد غير الرسمي في سوق الاستثمار المصري بمختلف المجالات.

 

الاقتصاد الأمريكي سيشهد فترة صعبة

ومن جانبه، أوضح الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي فترة صعبة خلال السنوات القادمة، فهذا يعد من أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت وكالة فيتش لتخفيض التصنيف الائتماني بها، فمنذ عام 2020 شهد الاقتصاد العالمي حالة من التخبط، خاصة مع تداعيات أزمة فيروس كورونا وتأثيرها بالسلب على اقتصاديات جميع دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

 

سياسات البنك الفيدرالي في رفع سعر الفائدة 

وأضاف خلال تصريح خاص لـ فيتو إن أحد أهم العوامل التي تلعب دورا هاما في هذا الصدد هو السياسات الاقتصادية التي ينتهجها البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة باستمرار، لافتا إلى أن رفع الفائدة يضر الاقتصاد الأمريكي بشكل كامل، فالمستفيد من هذا الرفع هم المدخرون على عكس المستثمرين الذين يعملون على توظيف أموالهم في الأسواق.

 

توقعات بحدوث خلل في الجهاز المصرفي الأمريكي 

وأشار إلى أن العالم يترقب حدوث خلل في الاقتصاد الأمريكي، لما تستخدمه من سياسات تضر بالاقتصاديات الأخرى خاصة الناشئة، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تغييرات جذرية في الاستثمار خلال الفترة القادمة، وانعدام الثقة في أداء الاقتصاد الأمريكي، خاصة بعد الخلل الذي شهدناه مؤخرا في الجهاز المصرفي الأمريكي بسبب انهيار عدة بنوك كبرى بالولايات المتحدة، ومن الممكن استمرار هذا الانهيار بالجهاز المصرفي بسبب عدم التزام البنوك بسداد التزاماتها للعملاء، مما يؤدي إلى حدوث انهيار باقتصاد أمريكا خلال الفترة القادمة وللدولار أيضا الذي بدأ يتوغل ويتحكم بالاقتصاد العالمي.

 

أهمية الصين في عملية التبادل التجاري 

ونوه خضر إلى أنه في حال انهيار الاقتصاد الأمريكي فإنه لن يؤثر علينا يشكل كبير، فهناك العديد من الحلول البديلة التي يمكننا اتباعها، حيث يوجد تبادل تجاري وعلاقات اقتصادية ودبلوماسية بين مصر والصين، والتي تعد من أكبر الدول التجارية في العالم، حيث تعد الصين أكبر دولة نتعامل معها في المجالات الاقتصادية والتبادل التجاري، كما أن غالبية دول العالم تستورد المواد الخام الخاصة بها من الصين.

 

تثبيت سعر صرف اليوان الصيني أمام الدولار 

وتابع، إنه إذا تم تغيير التعامل بالدولار إلى عملة أخرى، فإنه سيكون له جانب إيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة مع إصرار الصين على تغيير التعامل بالدولار، وتثبيت سعر صرف عملتها أمام الدولار مما يمثل خطوة هامة لتحجيم الدولار، وتغيير خارطة العالم المالية على يد الصين خلال الفترة القادمة.

خبير يوضح مدى تأثر مصر بحدوث أي خلل للاقتصاد الأمريكي في الفترة المقبلة

أمريكا تهاجم وكالة فيتش لتخفيض تصنيفها: غير مبرر وسنظل أكبر اقتصاد بالعالم

عوامل تشمل "تآكل الحوكمة" 

وكانت وكالة فيتش قد خفضت التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه +"، مشيرة إلى عوامل تشمل "تآكل الحوكمة" خلال العقدين الأخيرين بعدما شهدت البلاد بشكل متكرر خلافات على صلة برفع سقف الدين العام، حيث جاء في بيان لفيتش أن "خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التصنيف الائتماني النمو الاقتصادى التضخم سعر صرف الدولار خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة الاقتصاد غير الرسمى الاقتصاد الأمريكى الفيدرالي سعر الفائدة سعر صرف اليوان الصيني أمام الدولار

مواد متعلقة

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الخميس

خبير يوضح مدى تأثر مصر بحدوث أي خلل للاقتصاد الأمريكي في الفترة المقبلة

الاقتصاد العالمي 2023، أمريكا الأقوى ومصر وروسيا في هذا الموقف

أمريكا تهاجم وكالة فيتش لتخفيض تصنيفها: غير مبرر وسنظل أكبر اقتصاد بالعالم

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم

رسميًا، التعليم العالي تكشف موعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى

أربعة سجناء مقابل 6 مليارات دولار، تفاصيل اتفاق أمريكا وإيران بعد إعلانه رسميا

شعبة الدخان: جشع التجار وتسابقهم على تخزين السجائر سبب الأزمة وننتظر الحلول خلال أيام

بالأرقام، تفاصيل زيادة أسعار الفائدة على الودائع في بنكي مصر والأهلي

تسليم رأس بازوم، جنرالات النيجر يهددون إيكواس برد قاس (فيديو)

كرة اليد، مصر تواجه الدنمارك في نصف نهائي مونديال الناشئين

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

Advertisements

منوعات

المزيد

العثور على مخلوق جديد بـ 20 ذراعا في القارة القطبية الجنوبية

مئات السياح يعلقون على جبل الكبريت بسبب تعطل التلفريك

أمريكا تعيد 42 قطعة أثرية إلى إيطاليا يعود تاريخها لـ 2500 عام

رعب في أكبر شوارع لندن من تكرار أحداث فيلم هوليوود الشهير

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 10-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 10-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 10-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

برسائل مباشرة.. مفتي الجمهورية يضع روشتة حلول لأبرز قضايا المجتمع المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد الأخذ بالأسباب، 10 أدعية لقضاء حوائج العباد

تفسير رؤية الصلاة على السطح في المنام وعلاقته بالسيرة الحسنة والسمعة الطيبة

كيف تكون مودة آل بيت النبي بالشكل الصحيح؟ عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية