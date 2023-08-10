الاقتصاد العالمي 2023، أمريكا الأقوى ومصر وروسيا في هذا الموقف

كشفت أحدث توقعات صندوق النقد الدولي، أنه بحلول نهاية عام 2023، من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي 105 تريليونات دولار، أو 5 تريليونات دولار أعلى من العام السابق.

الاقتصاد العالمي 2023

وأوضح الصندوق، أن هذه زيادة بنسبة 5.3% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومن حيث معدل التضخم، سيكون ذلك زيادة بنسبة 2.8%، بحسب صحيفة العين الإماراتية.

وقالت visualcapitalist، إن العام بدأ باضطراب في الاقتصاد العالمي، حيث اهتزت الأسواق المالية بانهيار العديد من البنوك الأمريكية متوسطة الحجم إلى جانب استمرار التضخم وتشديد الأوضاع النقدية في معظم البلدان، ومع ذلك فقد أثبتت بعض الاقتصادات قدرتها على الصمود، ومن المتوقع أن تسجل نموا اعتبارا من عام 2024.

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الاقتصاد العالمي، فيتو

وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أنه من المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في كونها أكبر اقتصاد في عام 2023 بإجمالي ناتج محلي متوقع قدره 26.9 تريليون دولار لهذا العام. وهذا أكثر من مجموع الناتج المحلي الإجمالي لـ174 دولة مرتبة من إندونيسيا (المرتبة 17) إلى توفالو (المرتبة 191).

الصين تحافظ على ثباتها في المركز الثاني

وحافظت الصين على ثباتها في المركز الثاني بإجمالي ناتج محلي إجمالي متوقع قدره 19.4 تريليون دولار في عام 2023. ظلت معظم الاقتصادات الخمسة الأولى في نفس المراكز منذ عام 2022، مع استثناء واحد ملحوظ.

ومن المتوقع أن تتخطى الهند المملكة المتحدة لتصبح خامس أكبر اقتصاد بإجمالي ناتج محلي متوقع لعام 2023 يبلغ 3.7 تريليون دولار.

أمريكا تتصدر قائمة أكبر اقتصادات العالم

وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، احتلت الولايات المتحدة صدارة العالم بإجمالي ناتج محلي إجمالي 26.855 تريليون دولار، ثم الصين 19.374 تريليون دولار، فاليابان 4.410 تريليون دولار، تليها ألمانيا 4.309 تريليون دولار، فالهند 3.737 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة 3.159 تريليون دولار، ففرنسا 2.923 تريليون دولار، تليها إيطاليا 2.170 تريليون دولار، ثم كندا 2.090 تريليون دولار، فالبرازيل 2.081 تريليون دولار.

أكبر اقتصادات في قارات العالم

فيما يخص أكبر الاقتصادات لكل منطقة من مناطق العالم:

أفريقيا: نيجيريا (506.6 مليار دولار)

آسيا: الصين (19.374 تريليون دولار)

أوروبا: ألمانيا (4.309 تريليون دولار)

أمريكا الشمالية والوسطى: الولايات المتحدة (26.855 تريليون دولار)

أوقيانوسيا: أستراليا (1.7 تريليون دولار)

أمريكا الجنوبية: البرازيل (2.081 تريليون دولار)

تقليص أحجام 29 اقتصادا في 2023

من المتوقع أن يتقلص 29 اقتصادا من أحجامها في عام 2023، مما يؤدي إلى خسارة إنتاج تصل إلى ما يقرب من 500 مليار دولار.

ستشهد روسيا أكبر انخفاض، مع انكماش متوقع قدره 150 مليار دولار هذا العام. هذا يساوي حوالي ثلث إجمالي الانخفاض في جميع البلدان الـ29 ذات الاقتصادات المتقلصة.

تشكل مصر (- 88 مليار دولار) وكندا (- 50 مليار دولار) مجتمعة ثلث الإنتاج المفقود.

سبب تراجع الاقتصاد المصري

في حالة مصر، يمكن تفسير الانخفاض جزئيا من خلال تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بنحو 50% منذ منتصف عام 2022.

تعد روسيا وكندا من أكبر منتجي النفط في العالم، وقد انخفض سعر النفط منذ عام 2022. ومن المضاعفات الأخرى لروسيا أن الدولة اضطرت لبيع النفط بخصم كبير بسبب العقوبات الغربية.

فيما يلي التغييرات المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي لجميع البلدان التي تواجه انخفاضًا عامًا بعد عام:

في حين أن مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي أصبحت جيدة إلى حد ما في التنبؤ بالناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه لا يزال من الجدير بالذكر أن هذه التوقعات والافتراضات التي تم إجراؤها في بداية العام قد لا تكون صحيحة بحلول نهاية عام 2023.

وغيرت JP Morgan بالفعل توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للصين لعام 2023 ستة أضعاف في عدة أشهر بعد عدم تحقق توقعات الإنفاق على التعافي من الجائحة على نطاق واسع في البلاد.

وتعتمد الفكرة الرئيسية من توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 على مدى قدرة البلدان على تقييد التضخم دون خنق النمو، وكل ذلك في ظل ظروف سيولة متوترة.