مصرع شاب بطلق نارى فى حفل زفاف بالشرقية

لقى شاب مصرعه بطلق نارى فى حفل زفاف بالشرقية وألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة القبض على المتهم.

تابعت الأجهزة الأمنية، على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن وفاة شاب إثر إصابته بطلق نارى بالخطأ خلال الاحتفال بحفل زفاف بالشرقية.



وبالفحص تبين أنه تلقى مركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية إخطارا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (المعنى بالخبر، مقيم بدائرة المركز) مُصاب بطلق نارى وتوفى أثناء إسعافه.



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وبالانتقال وسؤال والدة المتهم (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) بإحداث إصابة نجله بطريق الخطأ حال قيامه بإطلاق عيار نارى من (طبنجة) أثناء احتفالهما بحفل زفاف (صديقهما).



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة دون قصد وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.