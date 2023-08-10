انقلاب سيارة تريلا أعلى الطريق الدائري الأوسطي بالبدرشين

أصيب سائق في حادث انقلاب سيارة تريلا أعلى الطريق الدائرى الأوسطى بدائرة مركز شرطة البدرشين.

انقلاب سيارة تريلا أعلى الطريق الأوسطي بالبدرشين

تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات المرور مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصاب أعلى الطريق الأوسطي بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة تريلا انفجر الإطار الأمامي لها مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة قائدها جرى نقله إلى مستشفى البدرشين المركزي لتلقي العلاج اللازم ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير المحضر اللازم.

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