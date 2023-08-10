الخميس 10 أغسطس 2023
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محافظات

تفاصيل مقتل طفل على يد والدته انتقاما من أسرة والده في الدقهلية

الطفل ضحية القتل،فيتو
الطفل ضحية القتل،فيتو

تخلصت ربة منزل قرية كفر الروك التابعة لمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية من نجلها البالغ 4 أعوام خنقًا بإستخدام إيشارب حريمي ووسادة وذلك انتقامًا من أهل زوجها بعد ادعاءها تحريضهم له وإشاعة سوء سلوكها.  

 

وحصلت فيتو على الصورة الأولى للطفل ضحية القتل على يد والدته خنقا انتقاما من أهل زوجها على إثر خلافات بينهم في الدقهلية.

 

وتبين أن وراء الواقعة قيام الأم بالتخلص من نجلها "خنقًا" أثناء نومه باستخدام ايشارب ووساده.
بمواجهة الأم المتهمة أقرت واعترفت بارتكاب واقعة التخلص من نجلها بإستخدام "إيشارب حريمي" ووضع وسادة على وجهه حتى فارق الحياة.
 

وأضافت المتهمة أنها شرعت في تنفيذ جريمتها بعد قيام أهل زوجها بالتشهير بها وإشاعة سوء سلوكها وتحريض زوجها الذي يعمل بالخارج على طلاقها فأقدمت على ذلك انتقامًا من أهل زوجها.

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وكانت شهدت قرية كفر الروك التابعة لمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية إقدام أم على التخلص من نجلها البالغ 4 أعوام خنقًا  وذلك انتقامًا من أهل زوجها بعد إدعاءها تحريضهم له وإشاعة سوء سلوكها. 

الطفل ضحية القتل،فيتو

 
وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين العام للعميد أيمن بدوي، مأمور المركز، بوصول الطفل "مصطفى الحفناوي عبده أمين"، 4 سنوات ومقيم قرية كفر الروك، جثة هامدة بصحبة والدته" إسراء.أ.ع"،23 عامًا، ربة منزل ومقيمة بذات القرية وبه تجمع دموي وسحجات بالرقبة من الأمام والخلف ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.


انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث، وبسؤال الأم قررت انها تقيم طرف والدها بعد سفر زوجها خارج البلاد وأنه حال إنقاذ نجلها تبين لها وفاتة ولم تعلل سببًا للوفاه.


وكلف مدير المباحث بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام ومباحث مركز شرطة السنبلاوين لكشف غموض وتفاصيل الحادث.
وتبين أن وراء الواقعة قيام الأم بالتخلص من نجلها. 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية السنبلاوين اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية المباحث الجنائية محافظة الدقهلية مستشفى السنبلاوين العام مستشفي السنبلاوين مركز شرطة السنبلاوين

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