مصرع وإصابة 3 في تصادم توك توك بدراجة بخارية ببني سويف

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، مساء اليوم الثلاثاء في حادث تصادم دراجة بخارية مع مركبة توك توك بطريق سحارة أبويط بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم توك توك بدراجة بخارية بطريق سحارة أبويط بمركز الواسطى، أسفر عن مصرع موظف بالأوقاف وإصابة شخص ونجله، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم لهم.

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وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الواسطى المركزى ببنى سويف، لتلقي العلاج اللازم للمصابين.

مستشفى الواسطى المركزى ببنى سويف

استقبل مستشفى الواسطى المركزى ببنى سويف، وجيه فتحي، 45 سنة، جثة هامدة، موظف بالأوقاف، مقيم بقرية كفر ابجيج، وتم استدعاء الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليه، والوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويها، والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والانتهاء من تصاريح الدفن.

أسماء المصابين بحادث بني سويف

كما استقبلت مستشفى الواسطى المركزى، رمضان سلطان، 33 سنة، مقيم بقرية أنفسط، وبه كسر بالذراع اليمنى، وكسر بالقدم اليمنى، وغيبوبة تامة، ونجلته منة رمضان، 6 سنوات، وبها جروح وسحجات، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهما، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهما ودرجة الإصابة التي لحقت بهما خلال الحادث.