مصرع 41 في غرق سفينة مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا

أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، اليوم الأربعاء، نقلا عن روايات ناجين أن 41 مهاجرا لقوا حتفهم في غرق سفينة قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وقالت أنسا إن أربعة نجوا من الحادث أبلغوا رجال الإنقاذ أنهم كانوا على متن قارب انطلق من صفاقس في تونس وغرق وهو في طريقه إلى الشواطئ الإيطالية.

وتعاني إيطاليا من تدفقات قوارب المهاجرين من سواحل شمال إفريقيا، ووقعت أكثر من حادثة غرق لقوارب تقل مهاجرين خلال الفترة الأخيرة.

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غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل جزيرة قرقنة

والإثنين الماضي، أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسئول قضائي، بأن ما لا يقل عن أربعة مهاجرين لقو حتفهم وفُقد 51 آخرين؛ بعد غرق مركب للمهاجرين قبالة سواحل جزيرة قرقنة التونسية.

وأضاف المسئول القضائي أن جميع المهاجرين الذين كانوا على متن المركب من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

وأعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني الأحد تمكن وحدات الحرس الوطني البحري من انتشال عشرة جثث في الـ 48 ساعة الأخيرة بسواحل اللواتة في ولاية صفاقس.

ووفق بلاغ صادر عن الإدارة، فقد تم "التنسيق مع النيابة العمومية بصفاقس التي أذنت باتخاذ التدابير اللازمة في خصوص تسخير الطب الشرعي للتعرف على الهويات".

وتواجه تونس موجة هجرة قياسية هذا العام وكوارث متكررة لغرق قوارب مهاجرين من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء يسعون للوصول إلى سواحل إيطاليا.

وحلت تونس مكان ليبيا كنقطة المغادرة الرئيسية للفارين من الفقر والنزاعات في أفريقيا والشرق الأوسط بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.