الأربعاء 09 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

إجمالي إيرادات فيلم محمد هنيدي الجديد مرعي البريمو بالسينمات المصرية

مرعي البريمو، فيتو
مرعي البريمو، فيتو

يواصل الفنان محمد هنيدي في تحقيق إيرادات جيدة  بفيلمه الجديد مرعي البريمو الذي عاد به للجمهور بعد فيلمه الأخير “نبيل الجميل أخصائي التجميل”.

وحقق فيلم مرعي البريمو للفنان محمد هنيدي أمس الثلاثاء فى أحدث ليالي عرضه 801 ألف و279 جنيهًا في صالات العرض.

وتتنافس في شباك التذاكر خلال الفترة الحالية مجموعة من الأعمال، أبرزها فيلم ع الزيرو لـ محمد رمضان ونيللي كريم، فيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، فيلم بيت الروبي، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، فيلم تاج بطولة الفنان تامر حسني، فيلم مستر إكس بطولة الفنان أحمد فهمي.

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فيلم مرعي البريمو

وتدور أحداث فيلم مرعي البريمو في إطار كوميدي، حول مرعي البريمو، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان محمد هنيدي، الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

وشارك في بطولة فيلم مرعي البريمو، مجموعة من أبرز الفنانين منهم: محمد هنيدي، غادة عادل، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج  سعيد حامد.

يذكر أن محمد هنيدي، خاض بطولة فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل الذي عرض خلال الفترة الماضية في دور العرض السينمائي وحقق من خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي، حيث دارت أحداثه حول دكتور نبيل  أخصائي التجميل، الذي يمتلك عيادة للتجميل، ومن خلال تلك العيادة يتعرض للعديد من المواقف، وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.

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