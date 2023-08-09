الأربعاء 09 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

إيرادات فيلم ع الزيرو لـ محمد رمضان ونيللي كريم فى أسبوعه الأول

ع الزيرو، فيتو
ع الزيرو، فيتو

فيلم ع الزيرو، شهدت دور العرض السينمائي بمصر إقبال جماهيري متوسط وتصدرت العائلات المشهد لحضور فيلم الفنان محمد رمضان والفنانة نيللي كريم الجديد والذي يحمل اسم ( ع الزيرو) وسجلت نسبة الإيرادات في أحدث ليالي عرضه أمس الثلاثاء 8 أغسطس الجاري  654 آلف و500 جنيهًا بالسينمات المصرية… ليصل إجمالي إيراداته فى الأسبوع الأول لـــ 5 ملايين و867 ألف.

فيلم ع الزيرو ع الزيرو لـ محمد رمضان:  

وتستقبل  السينمات المصرية الفيلم بشكل رسمي بأربع حفلات يوميًّا تبدأ من العاشرة صباحا وحتى منتصف الليل.

وكانت الشركة المنتجة أعلنت تأجيل عرض فيلم "ع الزيرو" للفنان محمد رمضان والفنانة نيللي كريم، ليخرج بذلك من سباق موسم أفلام عيد الأضحى.. ويلي عرضه بمصر عرضه بسينمات الخليج والكويت بعد أسبوع من طرحه فى مصر.

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وأصدرت الشركة بيانًا جاء فيه: "نظرًا لعدم الانتهاء من تصوير فيلم ع الزيرو ومن ثم أعمال ما بعد التصوير من مونتاج، وموسيقى تصويرية، ومكساج، وحرصًا من الشركة على خروج الفيلم بالشكل اللائق احترامًا لتاريخها، ولنجوم الفيلم".

فيما تابع البيان: "ورغبة في توحيد عرض الفيلم في كل دور العرض داخل وخارج مصر في نفس التوقيت مع الدعاية المناسبة.

أبطال فيلم ع الزيرو 

وفيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، إيمي إسلام، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

قصة فيلم ع الزيرو

ويناقش الفيلم قضية مهمة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعي إنساني تشويقي.

وكان الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، علق على مطالبة أحد المحامين لـ الرقابة على المصنفات الفنية بمنع عرض فيلم "ع الزيرو" للفنان محمد رمضان من باب معارضة العمل للقيم الدينية وترويجه للجريمة والتشجيع على تقليدها.

منع فيلم ع الزيرو من العرض

وقال المنتج مدحت العدل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"أول مرة أفهم إن حد ما شافش الفيلم  وطالع يهاجمه ويطالب بمنعه من العرض".

واضاف: "تجارة الأعضاء البشرية مشهورة في العالم كله وفيه عصابات متخصصة في تجارة الأعضاء وأنا طبيب بشري وعارف بيعملوا إيه".

البداية الحقيقية لمحمد رمضان

ولفت: فيلم “ع الزيرو” عمل رد فعل عظيم وهذه هي البداية الحقيقية لـمحمد رمضان، معقبًا: "الفيلم بيحكي عن شخص بيقع ضحية لعصابات تجارة الأعضاء وبيخوض رحلة  طبيعية، ونحن لا نروج على الإطلاق لتجارة الأعضاء البشرية على الإطلاق".

الرقابة على المصنفات الفنية

وأشار الى: "الرقابة على المصنفات الفنية في منتهى الوعي ولو كانت ترى أن العمل غير مناسب لما وافقت على عرضه".

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