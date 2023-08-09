أخبار الفن اليوم.. سميرة عبد العزيز تحسم موقفها من العمل مع محمد رمضان.. الفنانة فيدرا تطالب بالمساواة بين مصلى السيدات والرجال
شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:
الفنانة فيدرا تطالب بالمساواة بين مصلى السيدات والرجال: ليه بنتعامل كدرجة تانية
انتقدت الفنانة فيدرا ضيق مساحة مصلى السيدات في المساجد، مشيرة إلى أن السيدات تتعامل كأنهن مواطنات درجة ثانية، وذلك من خلال مقطع فيديو على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.
وقالت “فيدرا”: “هو ليه دايما مكان مصلى السيدات بيكون صغير ومكتوم ومتقفل بحواجز ومدخله جانبي زي باب المطبخ إحنا ليه بنتعامل كدا؟! إحنا كستات رايحين نصلي في الجامع بنتعامل معاملة مواطن الدرجة الثانية”.
حمزة نمرة يطرح أغنيتين جديدتين من ألبوم رايق
طرح الفنان حمزة نمرة منذ قليل أغنيتين جديدتين دفعة واحدة من ألبومه الجديد “رايق” الأغنية الأولى بعنوان “لعله خير” والأغنية الثانية تحمل عنوان “أنا الطيب”، وذلك على منصات الموسيقى المختلفة وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.
تفاصيل أغنية لعله خير
أغنية حمزة نمرة الجديدة “لعله خير” من كلمات عمر طاهر ومن ألحان حمزة نمرة وتوزيع موسيقي كريم عبد الوهاب
محمد رياض يكشف عن شرط محمود ياسين للزواج من ابنته
كشف الفنان محمد رياض، عن شرط الفنان الراحل محمود ياسين، للموافقة علي زواجه من ابنته رانيا، لافتا:"اتعرفت علي مراتي لما كنا بنعرض مع بعض مسرحية في الإسكندرية وقتها جمعتنا قصة حب".
وتابع خلال لقائه ببرنامج "الستات" الذي تقدمه مفيدة شيحة وسهير جودة بقناة "النهار":"لما روحت اتقدم لمحمود ياسين كان له هيبة ومكنتش عارف انطق خالص، بس هو أب ومكلمنيش في أي حاجة لا مهر ولا شبكة ولم يثقل على في شيء لأنه كان عارف إني لسه في بداية حياتي، بس طبعا سأل على كويس من الوسط الفني.
سميرة عبد العزيز لفيتو: مستعدة أشتغل مع محمد رمضان بشرط
أكدت الفنانة سميرة عبد العزيز أنها لن تمانع التعاون مع محمد رمضان في عمل فني مناسبا لها، وذلك بعدما أعلن الأخير إنهاء الخلاف بينهما من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وقالت سميرة عبد العزيز في تصريح خاص لـ"فيتو": أنا ليس لدي اعتراض على محمد رمضان وأوافق على التعاون معه في عمل فني في حالة أن هذا العمل يكون مناسبا لي.
محمد عبد الرحمن توتا يكشف لـ فيتو حقيقة عودة مسرح مصر بموسم جديد
كشف الفنان محمد عبد الرحمن “توتا” حقيقية عودة العرض المسرحي “مسرح مصر" من جديد ـ وذلك بعدما حقق ناجحا كبير واستمر عرضه لسنوات.
وقال محمد عبد الرحمن “توتا” في تصريح خاص لـ"فيتو" إنه ليس لديه معلومة عن عودة مسرح مصر بموسم جديد، موضحا: “إن أشرف عبد الباقي هو الذي لديه الإجابة عن عودة مسرحية مسرح مصر بموسم جديد باعتباره مؤسس الفريق”.
طرح أغنية محمد منير وميريام فارس "الساحل الشمالي
طرح الفنان محمد منير أغنيته الجديد التي جمعته بالفنانة اللبنانية ميريام فارس والتي تحمل عنوان “الساحل الشمالي” وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب
بشرى بفستان زفاف في كواليس "طبيبة شرعية
أطلت الفنانة بشرى بفستان زفاف من تصميم هاني البحيري في كواليس مسلسلها الجديد "طبيبة شرعية" خطفت به الأنظار، وظهر معها الفنان فيراس سعيد مرتديا بدلة.
رياض الخولي: مكنتش سعيد بطيور الظلام في البداية وأمي سبب مشاركتي في الفيلم
كشف الفنان رياض الخولي كواليس تعاونه مع الزعيم عادل إمام في فيلم طيور الظلام للمخرج شريف عرفة، مؤكدا أن مشاركته في الفيلم جاءت بالصدفة البحتة.
وأضاف "الخولي": "مشاركتي جت صدفة وقبل بدء تصوير الفيلم بـ ٤٨ ساعة فقط، ومكنتش سعيد بالفيلم في البداية، خاصة لما عرفت من المنتج محمد زين أن كمان أجري هيكون ٢٠٠٠ جنيه، وقالي يكفي إنك هتمثل قدام عادل امام، قولتله وقتها لا عايز سينما ولا عايز حاجة".
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