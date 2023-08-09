بشرى بفستان زفاف في كواليس "طبيبة شرعية" (صور)

بشرى، أطلت الفنانة بشرى بفستان زفاف من تصميم هاني البحيري في كواليس مسلسلها الجديد "طبيبة شرعية" خطفت به الأنظار، وظهر معها الفنان فيراس سعيد مرتديا بدلة.

وتواصل بشرى تصوير مشاهدها في المسلسل، ويشاركها في البطولة مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعى وفراس سعيد ومروة عبد المنعم، من تأليف محمد الغيطي، وإخراج شادي أبو شادي.

فيلم أولاد حريم كريم

وانتهت بشري مؤخرا من تصوير مشاهدها بشكل كامل في أحداث فيلم "اولاد حريم كريم" المقرر عرضه خلال اسابيع قليلة والذي تشارك به كمنتجة أيضا.

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وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت وتوزيع خارجي روتانا.