الأربعاء 09 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

طرح أغنية محمد منير وميريام فارس "الساحل الشمالي" (فيديو)

محمد منير وميريام
محمد منير وميريام فارس، فيتو

طرح الفنان محمد منير أغنيته الجديد التي جمعته بالفنانة اللبنانية  ميريام فارس والتي تحمل عنوان “الساحل الشمالي” وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية الساحل الشمالي لمحمد منير وميريام فارس 

أغنية الساحل الشمالي للكينج محمد منير وميريام فارس من كلمات وألحان  و توزيع موسيقي محمد رحيم وجيتار شريف فهمي.

حفل محمد منير في العلمين الجديدة

وشهدت مدينة العلمين الجديدة مؤخرا حضورًا جماهيريًّا كبيرًا لحفل الكينج محمد منير الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة وشاركه الغناء حميد الشاعري.

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وقدم الكينج محمد منير خلال حفله الغنائي مع حميد الشاعري باقة من أغانيه الشهيرة ومن أبرزهم “يونس”، “ولد الهلالي” وغيرهم.

حميد الشاعري

ومن ضمن مفاجآت الحفل ديو الكينج مع حميد الشاعري الذي أشعل الأجواء بعد تقديمهم أغنية “عالم جديد” وسط تفاعل الحاضرين.

وبدأ حميد الشاعري فقرته خلال حفله مع “منير”، ضمن فعاليات مهرجان العلمين بباقة من ألمع أغانيه منها "حبيبي روحي السمارة، قشر البندق التي انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصةً موقع الفيديوهات القصيرة "تيك توك" وسط تفاعل الحضور.

كما أهدى الشاعري أحدث أغنياته "بالي رايق" والتي انتهى من تسجيلها خصيصا قبل ساعات قليلة من حفله، لجمهور الحفل.

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