الأربعاء 09 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

رياض الخولي: مكنتش سعيد بطيور الظلام في البداية وأمي سبب مشاركتي في الفيلم (فيديو)

الفنان رياض الخولي،
الفنان رياض الخولي، فيتو

كشف الفنان رياض الخولي كواليس تعاونه مع الزعيم عادل إمام في فيلم طيور الظلام للمخرج شريف عرفة، مؤكدا أن مشاركته في الفيلم جاءت بالصدفة البحتة. 

 

رياض الخولي 

 

وأضاف "الخولي": "مشاركتي جت صدفة وقبل بدء تصوير الفيلم بـ ٤٨ ساعة فقط، ومكنتش سعيد بالفيلم في البداية، خاصة لما عرفت من المنتج محمد زين أن كمان أجري هيكون ٢٠٠٠ جنيه، وقالي يكفي إنك هتمثل قدام عادل امام، قولتله وقتها لا عايز سينما ولا عايز حاجة". 

وتابع: "روحت لامي وأنا متضايق وحكيتلها قامت ربتت على كتفي، وقالتلي توكل على الله ودي فتحة الخير، وبالفعل بدأت التصوير فيه وأول مشهد صورته مع أستاذ عادل إمام كانت نبضات قلبي 7000 دقة في الدقيقة". 

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ندوة الفنان رياض الخولي 

 

جاء ذلك خلال ندوة الفنان رياض الخولي، بالمجلس الأعلى للثقافة، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، حيث يكرم المهرجان هذا العام رياض الخولي.

 

ويحضر الندوة كل من الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح، والفنان ياسر صادق مدير المهرجان، والمخرج السينمائي أشرف فايق، وآخرون، ويديرها الناقد محمد الروبي. 

 

 

المهرجان القومي للمسرح 

ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وتحمل اسم الزعيم عادل إمام.

 

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".

 

عروض المهرجان القومي للمسرح 

ويتنافس في مسابقة العروض المسرحية هذا العام (37) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: من الفرق المستقلة والحرة يشارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي( 5 ) عروض، ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض

 

كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض.

 

أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين، ويشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض أيضا، وتشارك شركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص.

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رياض الخولي الفنان رياض الخولي المهرجان القومي للمسرح

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