محمد عبد الرحمن توتا يكشف لـ فيتو حقيقة عودة مسرح مصر بموسم جديد

كشف الفنان محمد عبد الرحمن “توتا” حقيقية عودة العرض المسرحي “مسرح مصر" من جديد ـ وذلك بعدما حقق ناجحا كبير واستمر عرضه لسنوات.

حقيقة عودة مسرح مصر

وقال محمد عبد الرحمن “توتا” في تصريح خاص لـ"فيتو" إنه ليس لديه معلومة عن عودة مسرح مصر بموسم جديد، موضحا: “إن أشرف عبد الباقي هو الذي لديه الإجابة عن عودة مسرحية مسرح مصر بموسم جديد باعتباره مؤسس الفريق”.

ومن جانب آخر ـ يشارك الفنان محمد عبد الرحمن توتا في بطولة فيلم “البطة الصفرا” بجانب الفنانة غادة عادل والذي احتفل صناعه بالعرض الخاص للعمل يوم الإثنين الماضي.

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وتحدث الفنان محمد عبد الرحمن توتا عن كواليس فيلمه الجديد مع غادة عادل “البطة الصفرا”، وذلك على هامش العرض الخاص للفيلم.

وقال "توتا": “الفيلم كواليسه كانت حلوة جدا وغادة عادل أطيب قلب في الدنيا وكانت بتجيب لنا بط وكشري”.

وأضاف: "أنا نفسي أعمل دور شر أنا عملت دور أكشن بجد في فيلم البعبع ومعرفش مسرح مصر هيرجع ولا لاء".

أبطال فيلم البطة الصفرا

الفيلم يشارك في بطولته غادة عادل، محمد عبد الرحمن، سامي مغاوري، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، صلاح عبد الله، عمرو رمزي، أحمد طلعت، حسن أبو الروس وضيف الشرف أحمد أمين، من تأليف محمود عزت وإخراج عصام نصار.

قصة فيلم البطة الصفرا

في إطار كوميدي، تدور أحداث الفيلم حول دكتور جامعي منغلق على نفسه، لكنه يتورط بالسرقة والتعاون مع عصابة تسمى بـ (البطة الصفرا)، مما يجعله يقع في العديد من المغامرات والمفارقات الكوميدية.

أغاني فيلم البطة الصفرا

وقام صناع الفيلم بتسجيل ثلاث أغنيات سيتم عرضها داخل أحداث الفيلم الكوميدي، وسيقوم عبد الباسط حمودة بغناء أحد تلك الأغاني، والثانية سيغنيها أحمد أمين الذي يظهر كضيف شرف، والأغنية الثالثة يغنيها المطرب أحمد الخطيب.

والأغاني الثلاث عمل عليها فريق عمل واحد وهم الشاعر مصطفى البرنس والملحن بلال سرور والموزع هاني ربيع وموزع الصوت ماهر صلاح، وسيتم استخدام أغنية منهم كترويج للفيلم.