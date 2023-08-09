الفنانة فيدرا تطالب بالمساواة بين مصلى السيدات والرجال: ليه بنتعامل كدرجة تانية (فيديو)

انتقدت الفنانة فيدرا ضيق مساحة مصلى السيدات في المساجد، مشيرة إلى أن السيدات تتعامل كأنهن مواطنات درجة ثانية، وذلك من خلال مقطع فيديو على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

فيدرا تنتقد مصلى السيدات

وقالت “فيدرا”: “هو ليه دايما مكان مصلى السيدات بيكون صغير ومكتوم ومتقفل بحواجز ومدخله جانبي زي باب المطبخ إحنا ليه بنتعامل كدا؟! إحنا كستات رايحين نصلي في الجامع بنتعامل معاملة مواطن الدرجة الثانية”.

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وأضافت “فيدرا”:" ليه المصلى بتاعنا مايبقاش زي مصلى الرجالة ليه أنا كمسلمة أتعامل معاملة زي دي ما تعمله لنا حاجة حلوة ومدخل كويس تحس إن النساء كإننا مش مهم وندخل من الباب اللي ورا مش هيجرى حاجة لو عملتوا حاجة حلوة للست وهي راحة تصلي.

ومن جانب آخر، كشفت الفنانة فيدرا عن غضبها من نشر أمنية البحار ابنة المطرب الكبير إيمان البحر درويش صورته وهو على فراش المرض.

و كتبت فيدرا عبر حسابها الشخصي بـ “فيس بوك”: “رأيي نشر صوره الفنان إيمان البحر درويش وهو مريض غلط كبير وفيها حرمانية… الحاله دي تستدعي الخصوصية واحترام المرض والضعف الإنساني”.



وتابعت: أنا مش فاهمة جرالنا إيه.. ربنا يشفيه ويعافيه ويشفي ويعافي مجتمعنا من شوية المرتزقة عديمي الرحمة والإنسانية.