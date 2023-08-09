الأربعاء 09 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

محمد رياض يكشف عن شرط محمود ياسين للزواج من ابنته (فيديو)

الفنان محمد رياض،
الفنان محمد رياض، فيتو

محمد رياض، كشف الفنان محمد رياض، عن شرط الفنان الراحل محمود ياسين، للموافقة علي زواجه من ابنته رانيا، لافتا:"اتعرفت علي مراتي لما كنا بنعرض مع بعض مسرحية في الإسكندرية وقتها جمعتنا قصة حب".

 

تعامل محمود ياسين


وتابع خلال لقائه ببرنامج "الستات" الذي تقدمه مفيدة شيحة وسهير جودة بقناة "النهار":"لما روحت اتقدم لمحمود ياسين كان له هيبة ومكنتش عارف انطق خالص، بس هو أب ومكلمنيش في أي حاجة لا مهر ولا شبكة ولم يثقل على في شيء  لأنه كان عارف إني لسه في بداية حياتي، بس طبعا سأل على كويس من الوسط الفني".
 

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شرط محمود ياسين لزواج ابنته

وأضاف:"محمود ياسين كان عايزني لما اتجوز رانيا اقعد معاهم في أحد أدوار الفيلا فأنا رفضت لأني كنت عايز يبقى ليا بيتي الخاص".
 

شهيرة الفنانة الإنسانة

ولفت:حماتي الفنانة شهيرة اطيب حد في الدنيا وإحنا اصدقاء ما هي حماتي وبنقعد نتكلم في التليفون بالساعات ولما بزعل رانيا بتبقى علطول في صفي وهما عائلة راقية".
 

محمد رياض يكشف سر عدم حضور عادل إمام المهرجان القومي للمسرح (فيديو)

وصلة ضحك بين محمد رياض وصلاح عبد الله في المهرجان القومي للمسرح ( فيديو وصور)

 

في وقت سابق، كشف الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح، سر عدم ظهور الزعيم عادل إمام عن مهرجان المسرح وعدم حضور تكريمه.

سر غياب عادل إمام عن مهرجان المسرح القومي


وقال محمد رياض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اَخر النهار" المذاع علي قناة "النهار":"احنا مبنكرمش الأستاذ عادل إمام ولكن تم إطلاق دورة مهرجان المسرح القومي باسم الزعيم بعد استئذان أسرته وحصلنا علي موافقة بذلك".
 

هل غاب عادل إمام عن تكريمه بمهرجان المسرح القومي؟


وتابع:"إطلاق دورة مهرجان المسرح القومي باسم عادل إمام ليس له علاقة بتكريمه، وأكبر تقدير للمسرحيين إطلاق اسم الزعيم علي الدور الـ16، ومن الممكن إطلاق الدورة العام المقبل باسم إسماعيل يس".
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محمد رياض الفنان محمد رياض محمود ياسين الفنان محمود ياسين رانيا محمود ياسين الفنانة شهيرة

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